Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo y aspirante presidencia, criticó a Morena y denunció que al interior de ese movimiento hay quienes actúan con sectarismo y arrogancia, por lo que urgió a la unidad.

“El reto es la unidad, me consta que Morena luego actúa con sectarismo, con arrogancia, pensando que no necesita de los partidos aliados en algunos lugares. Debe haber unidad, sin sectarismos, sin arrogancia, sin mezquindad, es difícil alcanzar estos objetivos porque somos seres humanos de carne y hueso”, declaró Fernández Noroña.

En su primer evento, junto al resto de las llamadas “corcholatas” para la candidatura presidencial de 2024, Fernández Noroña sostuvo que lleva años luchando por la transformación, por lo que recriminó a los nuevos morenistas.

“Debemos asumir eso. ¿Por qué le vamos a dar una candidatura al PT si es un partido minoritario? Pues no es una candidatura del PT, es una candidatura del Movimiento, pero además hay compañeras y compañeros que llegaron a Morena ayer, ahorita acaban de llegar barriendo para afiliarse y ya se creen más del movimiento que quienes nos hemos jugado la vida por la transformación”, acusó.

Fernández Noroña aseguró que su lugar por la contienda presidencial se lo ha ganado a pulso: “Yo cuando le digo ‘compañero Presidente’ al compañero Presidente no me adorno; hemos estado codo con codo luchando por la transformación. Yo no soy su hermanito, no soy su amigo, soy su compañero, a mucha honra y lo respeto y me respeta, y lo quiero y me quiere”.

El legislador petista dijo que si no hay unidad, la carrera para ganar 2024 se tornará más difícil, y recordó que en Coahuila se rompió la alianza entre Morena, PT y Partido Verde.

“PT se fue con el PRI y eso puede derivar en un mensaje ominoso hacia 2024, en Coahuila ahí están madreándose Guadiana y Mejía, y el PRI aplaudiendo, con el camino allanado por nuestras diferencias y por nuestra corta mira”, declaró.

Fernández Noroña se comprometió a respetar el resultado de la encuesta para elegir al candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República, pero aseveró que será él el ganador.

“Pero les voy a ganar, me critican que porque voy de carpita en carpita, pues de carpita en carpita me los voy a chingar, porque yo estoy yendo abajo a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a las universidades, no paro”, expresó.



***Con información de Víctor Gamboa.

