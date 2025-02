El Ejército mexicano continuará en labores de construcción de obras de infraestructura hasta que la sociedad lo necesite, la presidenta Claudia Sheinbaum lo ordene y la Constitución Política lo permita, aseguró el General Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles, responsable de las obras de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria de la 4T.

Al participar en el “Foro Ferroviario República Conectada”, que se organizó en el Senado, el encargado de las obras insignia de los gobiernos de Morena rechazó las críticas de quienes aseguran que las Fuerzas Armadas invaden tareas civiles.

Aclaró que se trata de obras estratégicas y además aseguró que no se descuidan las labores prioritarias de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad nacional y seguridad interior.

“Es importante hacerles saber que en Defensa no se distraen efectivos de las funciones de vigilancia de nuestra soberanía, de las funciones de apoyo a la seguridad pública, de las labores de auxilio a la población civil, de atención a los casos de desastres y hasta de las actividades de labor social, pues los ingenieros militares, nuestras tropas y nuestra maquinaria ya tienen una misión específica de construir.

“Hay muchas voces que hacen referencia a que las Fuerzas Armadas estamos realizando funciones ajenas a nuestra actividad y que estamos inclusive invadiendo espacios de constructoras o de empresas civiles. Nosotros no cobramos utilidad, no venimos por indirectos, trabajamos a bajo costo y hacemos obra estratégica de seguridad nacional, ahí la diferencia. No andamos haciendo centros comerciales, complejos habitacionales, tiendas y restaurantes, andamos en otra historia.

“Sabemos que es común que la sociedad se pregunte (por) la presencia del ejército en estas obras de infraestructuras. Sin embargo, vamos a continuar participando. ¿Hasta dónde?, hasta donde la sociedad lo necesite, hasta donde la presidenta lo instruya y hasta donde la Constitución lo permita”, enfatizó.

En entrevista posterior anunció que más obras de construcción del Tren México-Querétaro arrancarán a mediados de marzo próximo, con la finalidad de que a finales de 2027 esté “en fase operacional” y pueda dar servicio al público a inicios de 2028, anunció

El alto mando militar informó que durante este año también se iniciará la construcción de los trenes México-Pachuca, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo y detalló que para estas cuatro obras se cuenta con un presupuesto a ejercer en 2025 de 70 mil millones de pesos.

El General Vallejo Suárez destacó los beneficios que tendrán estos trenes de pasajeros. “Sin tener datos específicos, considerando que son ciudades dormitorio y que esas poblaciones, esos habitantes van y vienen todos los días de estas ciudades dormitorio en vehículos, imaginen el impacto que tendrá que toda esa gente se transporte ahora en tren, más seguro, más rápido y liberando las carreteras para que sean más seguras y más eficientes”, recalcó.

Dijo que el reto es construir el ferrocarril México Querétaro en dos años y medio, y el México Pachuca en un año seis meses. “A partir de que tengamos los recursos arrancamos la obra”.

El funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que en estas obras están considerados los estudios de impacto ambiental “que generan el manifiesto de impacto ambiental, el estudio técnico justificativo, muy de la mano de Semarnat, inclusive el otro brazo de preservación de nuestra riqueza arqueológica con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con todos venimos trabajando de la mano, y con la agencia reguladora de transporte ferroviario también”.

