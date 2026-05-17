Las calles de la Ciudad de México se convertirán en una galería monumental de cara al Mundial de Futbol 2026. En la zona limítrofe entre Ixtapaluca y Valle de Chalco, el taller creativo Zion Art afina los últimos detalles para desplegar 19 esculturas gigantes de futbolistas que adornarán puntos emblemáticos de la capital del país.

El proyecto, liderado por Marco Medina, representa la consolidación de un sueño que inició hace 20 años entre un grupo de amigos con la inquietud de crear arte monumental.

Las esculturas son creadas en fibra de vidrio, que adornarán puntos emblemáticos de la capital del país con motivo de la realización del Campeonato Mundial de la FIFA 2026, del que se realizarán algunos partidos en territorio nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Tras años de fabricar carros alegóricos y ofrendas de Día de Muertos basadas en calaveras, el colectivo enfrenta ahora el reto de plasmar la figura humana detallada.

Cada una de las 19 figuras que representan a jugadores y jugadoras miden entre cinco y seis metros de altura.

Para garantizar su estabilidad y la seguridad del público ante las condiciones climáticas, cada estructura cuenta con planos arquitectónicos aprobados por un Director Responsable de Obra (DRO) y cumple estrictamente con los lineamientos de Protección Civil.

Las bases de las figuras están ancladas con seis contrapesos de 90 kilogramos cada uno.

Tras años de fabricar carros alegóricos y ofrendas de Día de Muertos basadas en calaveras, el colectivo enfrenta ahora el reto de plasmar la figura humana detallada. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

El proceso técnico combina materiales tradicionales y modernos; por ejemplo, las estructuras internas son elaboradas con herrería reforzada. El volumen y forma está modelado en unicel y fibra de vidrio.

En los acabados artísticos destacan técnicas como cartonería tradicional, empapelado y pintura de alta resistencia.

Detrás de cada escultura artística hay un mes de trabajo intensivo en el que se producen de tres a cuatro piezas simultáneamente.

El taller opera como una maquinaria de alta especialización dividida en cinco frentes.

Cada una de las 19 figuras que representan a jugadores y jugadoras miden entre cinco y seis metros de altura. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

La herrería está coordinada por el maestro Tomás Moreno y seis herreros.

La carpintería está a cargo de los maestros Arnulfo y Héctor, apoyados por cuatro carpinteros.

La pintura es dirigida por el maestro Alejandro Pacheco junto a seis artistas.

El empapelado y la cartonería están liderados por el maestro To-shiro y tres especialistas.

Las primeras piezas del convoy se dirigirán al museo interactivo Universum en Ciudad Universitaria, la explanada del Monumento a la Madre y la emblemática avenida Paseo de la Reforma. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

El vestuario y la confección están dirigidos por la maestra Laura Portillo y cinco costureras dedicadas al diseño y confección de los uniformes.

El despliegue urbano iniciará la semana del 18 de mayo, activando la cuenta regresiva para la justa mundialista.

Las primeras piezas del convoy se dirigirán al museo interactivo Universum de la UNAM, en Ciudad Universitaria, la explanada del Monumento a la Madre y la emblemática avenida Paseo de la Reforma.

Detrás de cada escultura artística hay un mes de trabajo intensivo en el que se producen de tres a cuatro piezas simultáneamente. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Otras sedes confirmadas incluyen el Museo Memoria y Tolerancia, además de diversas explanadas en distintas alcaldías de la capital.

“Esperamos que se puedan maravillar con ellas, que las aprecien. Están hechas con todo el sudor y esfuerzo de manos mexicanas, de artesanos plásticos; es una satisfacción muy grata”, concluye Marco Medina con orgullo.

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