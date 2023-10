Ante la posibilidad que en 2024 una mujer gane las elecciones presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá ningún problema en un mando femenino como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues éstas son muy leales y respetuosas de la autoridad civil.

El Mandatario afirmó en conferencia de prensa que las mujeres son muy responsables, trabajadoras, honestas y extraordinarias servidoras públicas.

“¿Está preparado el Ejército para un mando femenino en la Presidencia?”, se le preguntó.

“En el caso de las Fuerzas Armadas, son muy leales, muy institucionales, profesionales respetuosos de la autoridad civil y nos están ayudando muchísimo, mucho, mucho, mucho. La verdad no hubiésemos avanzado como lo estamos haciendo sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, me han ayudado mucho”, respondió.

Destacó que no habría ningún problema e incluso adelantó que quien va a ganar la Presidencia de la República el próximo año “va a tener más votos que yo, que los que obtuve (30 millones 113 mil 483 sufragios), así como lo están escuchando.

“Yo he puesto el ejemplo de que cuando me ayudan mujeres en las labores que me corresponden, cuando fui jefe de Gobierno (de la Ciudad de México). Ahora que tengo la encomienda de Presidente de la República las mujeres me han ayudado muchísimo, son extraordinarias servidoras públicas”, aseveró.

En ese contexto, el presidente López Obrador previó que en 2024 habrá una transición tranquila, pues no ve problemas, no está enrarecido el ambiente político-electoral y no habrá ningún levantamiento armando como el del EZLN de 1994.

“No habrá ningún problema de nada en la transición, todo está bastante tranquilo, no está enrarecido el ambiente político electoral, se están portando muy bien todos”.

El Mandatario recordó que como opositor —al acompañar al entonces candidato presidencial de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas— visitaron en tres ocasiones al subcomandante Marcos en Chiapas, pero aseguró que ahora hay condiciones distintas en el país.