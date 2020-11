Fuerza Social por México acompañará a la 4T durante el sexenio, afirma líder nacional

Al asumir como presidente nacional de Fuerza Social por México (FSM), Gerardo Islas Maldonado afirmó que esta institución política será la fuerza de la cuarta transformación que acompañara esta administración federal durante el sexenio.

En la primera Asamblea Nacional de partido, su presidente nacional dijo que ganarán la elecciones del 2021 y llegarán fuertes a las elecciones del 2024 como una fuerza que luchará por la causas de los pobres, mujeres, universitarios, campesinos y obreros, deportistas, emprendedores y de la cuarta transformación.

“Seremos el partido de las luchas de las causas de todos ustedes, somos la fuerza de los pobres, la fuerza de las mujeres, la fuerza de los universitarios, la fuerza de los campesinos y obreros, la fuerza de los deportistas, la fuerza de los emprendedores, la fuerza de la cuarta transformación que acompañara a este gobierno hasta el próximo sexenio”, enfatizó Islas Maldonado.

El presidente nacional del FSM dijo que la mejor forma de servir es por medio de la política y de la conciencia ciudadana para transformar al país, algo que es necesario para cambiar los abusos contra las mujeres. Por ello, mencionó que en su partido no habrá candidatos que hayan maltratado a una mujer.

“Desde niño he tenido la pasión y la fuerza por servir y no hay mejor forma de hacerlo que a través de la política, que a través de la conciencia ciudadana para que podamos trabajar juntos en esta noble tarea de la transformación de nuestra país, al México en donde todos los días sabemos de que una mujer ha sido atacada, dañada, a través de la violencia familiar, a través de vivir en carne propia los abusos de muchos hombres que se creen superior a la mujer, por eso, no habrá ningún candidato que haya atentado contra las mujeres en el partido”, recalcó Islas Maldonado.

En su mensaje, el líder de FSM dijo que el partido quiere seguir caminando entregado a sus ideales y, por ello, apoyará a los jóvenes que son el presente del país, además adelantó que una de sus propuestas será que los éstos puedan votar desde los dieciséis años.

“Quiero anunciarles que estaremos ofreciendo como una de nuestras propuestas del partido que los jóvenes de 16 años puedan ejercer su voto por primera vez, esos jóvenes que todos los días con su esfuerzo están buscando un anhelo, buscando tener un deseo para poder cambiar lo que muchas veces se les ha negado a esta generación”, subrayó.

Islas Maldonado también dijo que FSM será un partido de inclusión entendiendo la lucha a favor del matrimonio igualitario, “batalla” que pidió ganar para que se reconozca y apoye en todas la entidades del país esta propuesta.

Serán, aseguró, un partido abierto al diálogo hacía todos los colectivos que estén a favor de los de derechos humanos de las mujeres, también reprobó las represalias que se han presentado en algunos lugares del país.

“Me preocupa que dos terceras partes del país tengan tengan activadas alertas de género contra la mujeres, no podemos permitir que haya gobiernos que tomen represalias violentas contra mujeres que se manifiestan en todos el país. Quiero decirles que nuestro partido está abierto al diálogo, está abierto a escuchar a todos lo colectivos a favor de los Derechos Humanos de las mujeres”, resaltó Maldonado.

En el evento se guardo un minuto de silencio por los simpatizantes del partido que han fallecido por Covid -19, también se aprobaron por unanimidad a los miembros de la Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.

