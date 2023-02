Fracasa política asistencialista de AMLO; aumenta número de pobres: PAN

La política de desarrollo social del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 a 2020, ha generado que el número de personas en pobreza y pobreza extrema crezca, lo cual confirma que al presidente de México no le interesa abatir la pobreza, sino mantener clientelas electorales, denunció el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez.

Tras revisar el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 que difundió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el legislador de Acción Nacional, abundó que esto demuestra que el asistencialismo gubernamental no significa abatir la pobreza.

“El informe dado a conocer por el CONEVAL, reafirma lo que ya sabíamos, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la pobreza crece, con este informe nos ratifica que la política asistencialista, los miles de millones de pesos en dispendio social no garantizan abatir la pobreza”, afirmó.

Explicó que de 2018 a 2020, el informe revela que hay 3.8 millones más de pobres en nuestro país, es decir, en el 2018 había 51.9 millones de personas en esta situación, y en 2020 elevó a 55.7 millones de personas; mientras que el número de personas en pobreza extrema aumentó en 2.1 millones, pasó de 8.7 millones en 2018 a 10.8 millones.

Alertó que los índices de pobreza se extendieron a las zonas urbanas e impactaron principalmente en algunos servicios como la salud.

“Los servicios de salud fueron los que tuvieron más carencias, los que tuvieron más gravedad, muchos mexicanos no pueden acceder a los servicios de salud, en 2018, 25 millones de personas no tenían acceso a salud en 2018; pero a raíz de estos dos años de gobierno de López Obrador, en 2020 aumentó a 29.2 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud”, aseveró.

Téllez Hernández lamentó este crecimiento en los dos primeros años de gobierno de López Obrador, y adelantó que las cifras podrían seguir creciendo hacia el final de su administración.

“Es muy lamentable confirmar que a Andrés Manuel López Obrador no le interesan los pobres, que no le interesa abatir la pobreza, lo que le interesa es el dispendio social para mantener clientelas electorales y políticas, desgraciadamente es una evaluación de dos años de su gobierno y viene lo peor”, concluyó.

