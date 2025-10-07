La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 7 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Baja homicidio doloso a 32% en el primer año de gobierno de Sheinbaum: SESNSP

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el homicidio doloso presenta una baja del 32%, lo que significa que se registran 27 homicidios dolosos menos diarios. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Avanza el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”: más de 6 mil armas canjeadas en todo el país

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha logrado recolectar 6 mil 420 armas de fuego desde el 10 de enero a la fecha, como parte de una estrategia nacional para fomentar la cultura de la paz y reducir la violencia. Foto :Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Aumenta en 85% las denuncias por extorsión, destaca SESNSP

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que tras el lanzamiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se ha incrementado en 85% las denuncias por extorsión al teléfono 089, pues pasó de 349 denuncias diarias en junio de este año a 647 en septiembre pasado. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL.

García Harfuch destaca estrategia de Seguridad a un año de gobierno de Sheinbaum

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la estrategia de seguridad implementada en lo que va del año de gobierno para atacar a los grupos de la delincuencia. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Chofer presunto asesino del padre Bertoldo, informa Harfuch

Luego de que las autoridades de Guerrero confirmaron el hallazgo del cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, García Harfuch informó que una de las principales líneas de investigación apunta a que el presunto responsable del homicidio sería su propio chofer. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Hay “vínculos muy claros” entre Hernán Bermúdez Requena, y la delincuencia organizada: Gertz Manero

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se han establecido “vínculos muy claros” entre Hernán Bermúdez Requena y la delincuencia organizada. El funcionario adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) espera que en la próxima audiencia federal el acusado declare para fortalecer la imputación de carácter federal. Foto :Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Lo importante es que se actuó y no hay impunidad”, afirma Sheinbaum sobre huachicoleo en la Marina

Ante el caso de huachicol fiscal relacionado con la Secretaría de Marina (Semar), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “lo importante es que se actuó y no hay impunidad”. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

"Hernán Bermúdez sí promovió un amparo contra segunda orden de aprehensión, pero no le va servir de nada", afirma Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), afirmó que "no le va servir de nada" a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y presunto líder del grupo criminal "La Barredora", el haber promovido un amparo para evitar que se cumpla en su contra una segunda orden de aprehensión. Foto :Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Resultaron negativas las amenazas contra planteles de la UNAM: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “resultaron negativas” las recientes amenazas contras planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL.

Detenidas 19 personas por caso del rancho de Teuchitlán, entre ellas, el alcalde y el jefe de policía: Gertz Manero

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que 19 personas han sido detenidas y procesadas como resultado de las investigaciones en torno al Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, entre ellas el presidente municipal y el jefe de la policía de un municipio cercano, presuntamente por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y actividades de huachicol. Foto :Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

maot