La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 3 de diciembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026 y acuerdo gradual de semana laboral de 40 horas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que el gobierno federal alcanzó dos acuerdos por consenso unánime con el sector empresarial y el sector obrero: el incremento al salario mínimo a partir de 2026 y la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas durante el actual sexenio. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Empresarios y trabajadores respaldan acuerdos laborales para 2026: avanzan salario mínimo y jornada laboral de 40 horas

Tras el anuncio del incremento al salario mínimo para 2026 y el acuerdo para avanzar gradualmente hacia la jornada laboral de 40 horas, representantes del sector empresarial y del movimiento obrero expresaron su respaldo a los consensos alcanzados en el marco de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Foto: especial

Presentan proyecto de reforma para semana laboral de 40 horas; “no puede ser de un momento a otro”, afirman

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó el proyecto de reforma para la implementación de la semana laboral de las 40 horas. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Sheinbaum informa que envió al Senado terna conformada por tres mujeres para la FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, ya envió al Senado de la República la terna conformada por tres mujeres para la definición de la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Yo creo que sí vamos a Washington al sorteo de FIFA, dice Sheinbaum; no está definida una reunión con Trump, señala

“Yo creo sí voy a ir”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre viaje a Washington el próximo viernes 5 de diciembre, para el sorteo de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Sheinbaum celebra marcha de jóvenes con “perreo por la paz” canción viral en TikTok; “es noticia”, dice

En el marco de la marcha por los siete años de “la transformación”, Sheinbaum Pardo celebró que las juventudes mexicanas vayan a marchar con el “perreo por la paz”, canción viral en TikTok en la que la mandataria mexicana expresa que “vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa”. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Aumento al salario mínimo “no son ocurrencias, son decisiones estudiadas y sustentadas”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que el incremento al salario mínimo y la meta de que éste alcance el valor de 2.5 canastas básicas no responden a decisiones improvisadas, sino a estudios técnicos y al consenso entre especialistas, empresarios, sindicatos y el gobierno federal. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Ley de Aguas, indispensable para el país, afirma Sheinbaum; quien no está de acuerdo es quien tiene muchísimas concesiones, dice

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que distintas organizaciones están de acuerdo con la Ley de Aguas, ante inconformidades de algunos productores del campo. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot