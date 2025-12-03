Más Información
Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas
Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico
Campesinos inician bloqueos en San Lázaro por Ley Nacional de Agua; buscan entregar pliego petitorio a diputados
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 3 de diciembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026 y acuerdo gradual de semana laboral de 40 horas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que el gobierno federal alcanzó dos acuerdos por consenso unánime con el sector empresarial y el sector obrero: el incremento al salario mínimo a partir de 2026 y la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas durante el actual sexenio. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Empresarios y trabajadores respaldan acuerdos laborales para 2026: avanzan salario mínimo y jornada laboral de 40 horas
Tras el anuncio del incremento al salario mínimo para 2026 y el acuerdo para avanzar gradualmente hacia la jornada laboral de 40 horas, representantes del sector empresarial y del movimiento obrero expresaron su respaldo a los consensos alcanzados en el marco de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Foto: especial
Presentan proyecto de reforma para semana laboral de 40 horas; “no puede ser de un momento a otro”, afirman
Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó el proyecto de reforma para la implementación de la semana laboral de las 40 horas. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Sheinbaum informa que envió al Senado terna conformada por tres mujeres para la FGR
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, ya envió al Senado de la República la terna conformada por tres mujeres para la definición de la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Yo creo que sí vamos a Washington al sorteo de FIFA, dice Sheinbaum; no está definida una reunión con Trump, señala
“Yo creo sí voy a ir”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre viaje a Washington el próximo viernes 5 de diciembre, para el sorteo de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Sheinbaum celebra marcha de jóvenes con “perreo por la paz” canción viral en TikTok; “es noticia”, dice
En el marco de la marcha por los siete años de “la transformación”, Sheinbaum Pardo celebró que las juventudes mexicanas vayan a marchar con el “perreo por la paz”, canción viral en TikTok en la que la mandataria mexicana expresa que “vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa”. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Aumento al salario mínimo “no son ocurrencias, son decisiones estudiadas y sustentadas”: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que el incremento al salario mínimo y la meta de que éste alcance el valor de 2.5 canastas básicas no responden a decisiones improvisadas, sino a estudios técnicos y al consenso entre especialistas, empresarios, sindicatos y el gobierno federal. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Ley de Aguas, indispensable para el país, afirma Sheinbaum; quien no está de acuerdo es quien tiene muchísimas concesiones, dice
La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que distintas organizaciones están de acuerdo con la Ley de Aguas, ante inconformidades de algunos productores del campo. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]