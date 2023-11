Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, compartió en redes sociales una respuesta de “risa”, luego de que la diputada panista local, América Rangel, difundiera la foto de una mujer en un supermercado “capitalista” y asegurara que era la senadora.

A través de redes sociales, Citlalli Hernández negó ser la persona que aparece en la foto y señaló “lo diminuta que se ve la oposición” con este “gran debate” sobre su persona.

“¡Qué risa! Desde la mañana vi que traen una discusión sobre mí, la izquierda y los fifís con base en una foto de otra persona. Me voy desocupando de mi jornada y ojalá tuviera tiempo para ir al súper”, dijo Hernández.

Para seguir con “lo cómico del asunto”, la secretaria de Morena dijo en tono de burla que sí se parece a ella la de la foto y casi no viste de negro: “¿no dicen mis malquerientes que sólo tengo una blusa guinda?”.

“No lo creerán pero nunca he ido a un Costco (soy del oriente de la Ciudad, donde no hay de esas tiendas)” y “hace tiempo que no uso bolsa”, agregó.

“Ya entiendan que fifis en México sólo un puñado de familias, no los que van a Costco, no jueguen”, escribió como posdata.

América Rangel difunde foto

“Vaya vaya… miren nada más a Citlalli Hernández comprando en Costco, esa maldita tienda capitalista del imperio yankee.

“A los zurdos les encanta idealizar la pobreza del socialismo, mientras ellos gozan de las comodidades del capitalismo”, escribió la diputada de Acción Nacional, América Rangel, al difundir la supuesta foto de la secretaria de Morena.

Vaya vaya… miren nada más a @CitlaHM comprando en Costco, esa maldita tienda capitalista del imperio yankee.



