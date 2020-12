Fonden “era un hoyo de corrupción”, apoyos en Tabasco se entregaron de manera directa: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los hechos, los apoyos de la Federación tras las inundaciones en Tabasco no fueron por medio del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), sino que fue de manera directa, pues acusó que este fondo era un “hoyo de corrupción” y donde éste se usaba con fines electores para comprar votos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en el Fonden se tenían proveedores favoritos que vendían al doble o al triple los enseres y despensas.

“Es importante apuntar que en los últimos meses del año, sobre todo al tratar las inundaciones ya no estaba el Fonden, es más, en los hechos ya no estaba el Fonden y no faltó el Fonden y además con eficacia y honestidad, porque el Fonden pues era un hoyo de corrupción, eso era el Fonden.

“Era una práctica para comprar víveres, enseres en momentos de afectación a la población, con proveedores preferidos que vendían a doble, al triple, se entregaban despensas y se entregaban catres y se entregaban enseres cuando no se necesitaban porque se utilizaban estos apoyos muchas veces para comprar votos, se entregaban estos apoyos del famosos Fonden”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario acusó que en época electoral se usaba este fondo con la excusa para canalizar recursos y comprar votos “y muchas cosas más”.

“Imperaba la corrupción, pero ahora cada dependencia, cada secretaría hace lo que le corresponde con la Coordinación de Protección Civil y así vamos a seguir trabajando”.

En referencias de aquellas voces que señalan que no hay presupuesto del gobierno federal para atender emergencias, el presidente López Obrador manifestó que esto no es así, puesto que todo el presupuesto del gobierno federal está a disposición de emergencias para que se proteja a la población civil y no solo una porción del presupuesto.

“Si hay una emergencia se utiliza todo lo que sea necesario porque no puede haber algo más importante que salvar vidas. Esa es la función esencial del gobierno: proteger a la población y que se viva mejor, que se viva con seguridad, con tranquilidad, con justicia y de manera feliz”, aseveró.

