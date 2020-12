Floreros, órganos como el Inai: Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que organismos de transparencia, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) “son floreros”, pues acusó que sólo se crearon en sexenios pasados para simular que el gobierno federal se preocupaba de que no hubiera corrupción.

Al respecto, el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que lo dicho por el Mandatario le pesa como “la lápida que cargó El Pípila en la espalda”. Aunque reconoció que las referencias hechas por López Obrador son discrepancias válidas y necesarias en una democracia, pero dijo que en la práctica le “preocupan”.

Ayer, a pregunta expresa ante la elección del nuevo comisionado presidente del Inai, López Obrador señaló que los integrantes de estos organismos se “dan la gran vida” y que mantenerlos cuesta mil millones de pesos.

“Para simular que se combatía la corrupción, para simular que había transparencia, empezaron a crear organismos. El organismo de la transparencia, siempre lo digo, se inauguró resolviendo mantener en secreto las condonaciones de impuestos que se dieron durante el gobierno de Vicente Fox y su momento estelar fue cuando también resolvió mantener en secreto toda la información de Odebrecht.

“¿Y cuánto cuesta mantener ese organismo? También dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo: mil millones de pesos al año, pero los directivos, consejeros, se dan la gran vida. ¿Y de qué sirven estos organismos? Son floreros, y antes, para simular que de esta manera el gobierno se preocupaba para que no hubiera corrupción. Entonces, ya se termina la simulación”, dijo.

El Mandatario indicó que quien llegue como comisionado presidente del Inai debe ser una persona honesta, hombre o mujer, pues señaló que “no es nada más el que se hayan doctorado en una universidad del extranjero, es también los principios, los ideales”.

El comisionado presidente Acuña Llamas señaló que lo dicho por el Primer Mandatario le pesa.

“El Presidente de la República particularmente se ocupa muy frecuentemente del Inai y yo, como lo dije al principio, se lo acabo agradeciendo. No dejo de reconocer que cada una de sus referencias me pesan como la lápida que cargó El Pípila en la espalda. Naturalmente, que vengan de la más alta expresión de autoridad en términos de un presidencialismo efectivo y del Jefe del Estado mexicano en la práctica me preocupa particularmente”, indicó.

Cabe señalar que la mención hecha por el Presidente se da a unos días de que Francisco Javier Acuña deje la presidencia del órgano, tras cumplir un periodo de tres años y una extensión por siete meses más debido a la pandemia a causa del Covid-19.