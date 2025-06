La Fiscalía General de la República (FGR) no realizará una investigación al expresidente Felipe Calderón por su presunto encubrimiento a las actividades ilícitas de Genaro García Luna, señaló la mandataria Claudia Sheinbaum.

Esa acusación fue hecha por el general Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa Nacional con Calderón Hinojosa, quien afirmó que en dos ocasiones compartió al entonces presidente de México la relación de García Luna con los cárteles del crimen organizado en México.

Cabe recordar que, en diciembre de 2019, luego de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró que no sabía de los vínculos de su exsecretario de Seguridad Pública con el narcotráfico.

Durante la conferencia mañanera de ayer, a la Presidenta se le cuestionó si la FGR debería abrir una investigación en contra del exmandatario Calderón Hinojosa por encubrimiento, negligencia o responsabilidad al haber ignorado dicha información, y contestó que su administración no lo hará.

Por el contrario, afirmó que el expresidente ya había sido enjuiciado por la ciudadanía y debe dar explicaciones sobre las acusaciones de presunto encubrimiento.

“Pues él tiene que dar su explicación. Nosotros no vamos a entrar en eso, yo creo que el pueblo de México ya ha hecho su juicio y, en todo caso, él tiene que dar una explicación”, opinó Sheinbaum Pardo.

En una entrevista publicada por EL UNIVERSAL, el pasado 8 de junio, el general Tomás Ángeles Dauahare cuenta que la primera ocasión que habló del tema con Felipe Calderón fue en mayo de 2007, en Los Pinos, en una pequeña sala yuxtapuesta a su despacho.

“Me invitó a platicar con él, el 9 de mayo de 2007, estaba Juan Camilo [Mouriño] y me preguntó por García Luna y le dije: ‘Mire, señor Presidente, le voy a decir mi verdad. No lo puedo documentar, pero es la verdad, pues al jefe, menos al Presidente de la República se le puede engañar porque puede tomar una decisión con consecuencias inconvenientes para el país’. Y ya le dije de Genaro, que sí estaba involucrado con el narcotráfico”, rememoró.

Incluso, dijo que documentó la relación del entonces secretario de Seguridad, García Luna, con el crimen organizado, a petición de Calderón Hinojosa: “Él me pidió un informe. Si le podía documentar y le hice ese informe. No se lo entregué personalmente, se lo hice llegar por conducto de Juan Camilo”, contó.

Sin embargo, el general en retiro no está seguro de que se le haya entregado dicho informe al expresidente Calderón Hinojosa.

“¿Y está usted seguro que ese informe se lo dio [Juan Camilo Mouriño] al Presidente?

“No sé, no sé, no sé si Juan Camilo lo entregó al licenciado Calderón. No sé. No sé ni pregunté”, refirió en la entrevista.

En octubre de 2024, cuando el Tribunal de Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, dictó una sentencia de 39 años de prisión en contra de García Luna, el expresidente Calderón Hinojosa aseguró que durante su mandato no tuvo evidencias de sus nexos con el crimen organizado.

“Sobre el caso [Genaro] García Luna, señalo: ‘Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él”, afirmó.