El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la firma de un acuerdo con México sobre la crisis de aguas residuales del río Tijuana.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) emitió un comunicado señalando que la Minuta 333 fue firmada por las secciones estadounidense y mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) y que incluye proyectos de infraestructura, investigación, monitoreo mejorado y planificación para operación y mantenimiento de sitios y sistemas críticos que consideran el crecimiento poblacional futuro de Tijuana.

Entre las acciones acordadas están: La creación de una cuenta de operaciones y mantenimiento (O&M) en el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), que reservaría una parte de los fondos futuros proporcionados a México para sufragar los gastos futuros de O&M, con recomendaciones que deberán presentarse en un plazo de 12 meses a partir de la firma.

También, México elaborará un plan maestro de infraestructura hídrica para Tijuana en un plazo de seis meses. Así como se creará un grupo de trabajo binacional del Acta 333 en un plazo de tres meses para evaluar la viabilidad de construir un emisario submarino para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de los Buenos (SABWWTP), junto con la evaluación de la viabilidad técnica y financiera de ampliar la SABWWTP de 18,26 millones de galones por día (MGD) a 43,37 MGD.

Incluso, México construirá un estanque sedimentario en el Cañón Matadero (Smuggler’s Gulch), situado cerca de la frontera internacional, antes de la temporada de lluvias de 2026-2027. México construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecolote-La Gloria, con una capacidad de 3 MGD, antes de diciembre de 2028.

La Minuta 333 fue negociada en menos de cinco meses para cumplir con el plazo del 31 de diciembre, establecido en el Memorándum de Entendimiento firmado en julio por el administrador de la EPA, Lee Zeldin, y la entonces secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra.

Zeldin subrayó en X que la minuta “no obliga a ningún nuevo contribuyente estadounidense a aportar fondos”. Y aseguró que este año se han logrado grandes avances.