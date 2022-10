FGR no ejercerá acción penal contra Pío López

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el no ejercicio de la acción penal contra Pío López Obrador y David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil, por presuntos delitos electorales y destacó que el juez de amparo determinó esta acción.

Abundó que aunque se estaban desahogando diligencias de investigación con motivo de las recientes declaraciones públicas de Pío “L”, el Ministerio Público de la Federación acató lo ordenado por el juez y determinó el no ejercicio de la acción penal.

Esto por carecer, hasta el momento, de pruebas suficientes y fuera de toda duda acerca de las responsabilidades penales correspondientes.

“En la carpeta de investigación que se ha seguido en razón de las denuncias presentadas en contra de Pío “L” y David “L”, por supuestos delitos electorales, con fecha 18 de octubre de 2022, a través del oficio número 30250/2022, el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Julio Veredín Sena Velázquez, le ordenó al agente del Ministerio Público encargado de esta investigación que tenía que determinarla de manera inmediata, señalando las sanciones en las que podría incurrir esta representación social, en caso de que incumpliera dicha orden”, indicó la Fisel en tarjeta informativa.

En agosto de 2020 fueron difundidos dos videos donde se observa al excoordinador nacional de Protección Civil entregando unos paquetes a Pío López Obrador, que supuestamente contenían dinero. Los hechos ocurrieron en 2015.

El 5 de octubre de este año, Pío López compareció ante la Fisel, como parte de la carpeta de investigación que se inició en su contra por los supuestos delitos electorales y se reservó su derecho a declarar.

El 10 de octubre de este año, David León Romero también compareció ante la Fisel. En esa ocasión afirmó que acudiría las veces que fueran necesarias en torno a la investigación.

El 7 de octubre de 2021, el Presidente se pronunció por que su hermano fuera investigado por las autoridades y en caso de existir elementos de responsabilidad que fuera sancionado.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que no protejo a nadie... Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar.

“Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia; yo ya no me pertenezco”, expresó el Mandatario en aquella ocasión.