La Fiscalía General de la República (FGR) designó a sus representantes en los estados de Colima y Zacatecas, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) como parte de la nueva estrategia de fortalecimiento institucional impulsada por la titular de la institución Ernestina Godoy Ramos.

Susana Aletxa Macías Medina fue designada como fiscal federal en Colima, informó la FGR en un comunicado.

Indicó que Macías Medina es licenciada en derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta, destacó, con amplia experiencia profesional en el ámbito ministerial, tanto en el fuero común, como en el federal.

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Señaló que la nueva fiscal inició su carrera en instituciones de procuración de justicia a nivel estatal en 2006 y laboró en la extinta PGR, ocupando diversos cargos sustantivos.

En Zacatecas, afirmó la FGR, se designó a Daniel Valdés Vera, licenciado en derecho por la Universidad del Estado de México y maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Sonora.

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Ha sido catedrático de la Universidad del Estado de México. De 2006 a 2026 se desempeñó en diversos cargos dentro de la Fiscalía Federal en Sonora.

La Fiscalía General de la República resaltó que los nombramientos son con el fin de continuar el fortalecimiento de la institución y de sus representaciones en las entidades federativas, brindar mejores resultados en materia de procuración de justicia, reforzar la coordinación con las instituciones de seguridad y justicia en los estados y municipios, combatir la corrupción y abatir la impunidad.

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