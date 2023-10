Fernando Landeros Verdugo, presidente de la Fundación Teletón, presentó su libro MaPa, compendio de memorias, vivencias y lecciones de vida dedicadas a sus tres hijos.

“En el 2020, me diagnosticaron mi segundo cáncer. Mi padre había muerto y mi mamá estaba delicada de salud… Como me hubiera gustado que mis padres me dejaran un escrito con sus mejores pensamientos.

“Así decidí escribir MaPa, la vida me ha dado tesoros que son lecciones, que convertí en atajos para la vida de mis hijos. Jamás pretendería dar una lección a alguien, solo quiero compartir las lecciones que la vida me ha dado”, explicó Landeros Verdugo en el evento de presentación de su obra.

Fernando Landeros publica su libro MaPa / Germán Espinosa. EL UNIVERSAL

En compañía de conferencistas y escritores como Jorge Font, Gabriela Vargas, Daniel Habif y Oswaldo Trava, y su editor Mauricio de la Cruz, el también creador del programa social de apoyo a niños en situación vulnerable “Un Kilo de Ayuda”, agradeció a su familia por el amor, la compañía y la felicidad que le han brindado pues fue el origen de su inspiración.

“Queridos hijos, no soy profeta, pero han escuchado que México ha vivido en crisis por décadas por lo que les pido que creen su propio mundo, su propio cosmos, propónganse a servirlo y así cambiarán a mejor”.

Asimismo, compartió con el público asistente los aprendizajes que obtuvo tras sobrevivir dos veces al cáncer, momentos que también son fuente del nacimiento de MaPa.

“Soy sobreviviente del cáncer y de otras enfermedades más que me han dado conocimiento. Quiero decirles que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es decisión nuestra”, dijo.

Fernando Landeros publica su libro MaPa / Germán Espinosa. EL UNIVERSAL

Para cerrar, el fundador de Teletón, agradeció también a los niños y familias que ha conocido gracias a su labor altruista en favor de las personas con discapacidad, quienes orientaron su vida a dejar un legado de solidaridad.

“La primera vez que entré en contacto con un niño con discapacidad se me desenrollaron los calcetines, como dicen, ellos me abrieron los ojos del corazón, encontré a Dios en ellos, encontré en ellos el mejor sagrario. Mi alma se queda muda y mi corazón se enciende cuando los ve”, describió.

