Feminicidios. Urge Arturo Zaldívar a universidades a cambiar cultura de impunidad

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que nada justifica que maten a las mujeres y las niñas y urgió a cambiar la cultura de impunidad que permite que se cometan feminicidios diario.

Durante la firma de convenio que realizó la Corte con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el ministro presidente señaló que el cambio cultural que necesita el país debe realizarse desde las aulas.

“Tenemos que construir un país donde cualquier mujer pueda estar en la calle, a cualquier hora, vestida como ella lo determine y no por eso justificar que se le ataque y se le desaparezca. En esto las universidades tienen una enorme responsabilidad de un cambio de Cultura y este Centro me parece que, si quiere tomarse en serio la seguridad, la justicia y la paz, requiere programas urgentes y profundos para coadyuvar a este cambio de cultura”, dijo.

Señaló que esta “tragedia nacional” se debe a que existe una cultura machista en la que las mujeres son un objeto a disposición de los hombres y a la impunidad.

“Una cultura que empieza en los hogares pero que se perpetúa en las escuelas y en las universidades y cuando tenemos ambientes donde permitimos que maestros y alumnos acosen a las alumnas, cuando no establecemos políticas de cero tolerancia al lenguaje, a los chistes, a las miradas y al multi acoso que sufren todas las mujeres que acuden a los centros de educación, cuando incluso premiamos a maestros que sabemos que por años tienen fama de ser acosadores, (…) cuando culpamos a las víctimas de feminicidio de desaparición; cuando decimos -desde los centros de autoridad o desde los medios o desde las charlas- que las mujeres tienen la culpa porque usaron minifalda, porque salieron de noche, porque las dejaron las amigas. Lo más novedoso ahora es porque tienen una familia destruida donde no tiene armonía ni cariño, nada, nada justifica que maten a las mujeres y a las niñas”, refirió.

“¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? porque pueden y porque no pasa nada, porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan, porque cuando se investigan, se investigan mal y como se investigan mal por regla general las carpetas en las fiscalías no se arman adecuadamente y de ahí viene después la impunidad con las resoluciones, pero los asuntos que se judicializan de desapariciones y muertes de mujeres son una minoría casi insignificante".

