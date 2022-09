Tras la elección de la Mesa Directiva del Senado, que presidirá el morenista Alejandro Armenta Mier, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, celebró el resultado en la Cámara Alta.

En su intervención, Salgado Macedonio mencionó que Ricardo Monreal obtuvo 52 votos y 65 Alejandro Armenta, lo que suman 117: “Y estando aquí presentes 122, quiere decir que hoy crecimos inmensamente y que somos una enorme mayoría, compañeras y compañeros, y que debemos de felicitarnos”.

El senador por Guerrero recordó que dos veces ha sido senador y dos diputado federal “y nunca había visto tanta apertura, tanta democracia, tanta congruencia como ahora”.

“Nunca se había vivido lo que hoy estamos viviendo, nunca. Hoy hay democracia, antes existía autocracia, imposición era antes, ahora no. Miren cuánta tolerancia, cuánta paciencia”, dijo tras tres intentos para elegir a la Mesa Directiva.

“Parecía la lucha de los cuatro fantásticos contra los indestructibles, parecía una película aquí, es real; y al final de cuentas, pues miren, el juego perverso, el de nada más estar molestando, fastidiando, nada más por molestar. No tienen candidato a presidente de la Mesa Directiva, no tienen, aunque se junten todos, no les da.

“No tienen líder, en Morena sobran líderes, sobran líderes en Morena, acá les hacen falta, con todo cariño y con todo respeto”, les dijo a la oposición el exalcalde de Acapulco.

Salgado Macedonio reconoció a los aliados del Partido Verde, PT y PES porque “se han portado de primera, es indisoluble nuestra unidad”.

