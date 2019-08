Extitular de Sedatu defiende gestión

Señor Director:

Sin ningún ánimo de entablar un interminable debate con el señor Roberto Rock, autor de la columna Retrato Hereje, me resulta necesario hacer las siguientes precisiones a su respuesta publicada ayer lunes 19 de agosto en estas páginas:

1. Tal y como puntualicé en la aclaración a la columna titulada “Rosario, Miranda y lo que sigue”, y que se demuestra con el listado que presenta el señor Rock, durante mi gestión al frente de la Sedatu no hubo ningún contrato o convenio con universidades o instituciones educativas para DERIVAR algún servicio de la secretaría, ni tampoco pago a terceros o subcontratación alguna.

2. Por ello, no hay posibilidad de asegurar que con los convenios que menciona se haya iniciado el procedimiento ahora observado a otras administraciones. Mientras estuve al frente de la Sedatu se contrataron servicios y se pagaron directamente a quien los realizó, como son los casos que el señor Rock señala, además de que los montos hablan por sí solos, y los nombres de las instituciones, también.

No es mi interés mantener un debate con el columnista sobre un tema en el que en todo este tiempo no he recibido observación alguna de las autoridades revisoras.