Expertos en seguridad e internacionalistas consideran que la entrega masiva de capos y operadores criminales a los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, posiblemente repercuta positivamente en las negociones del T-MEC que se realizarán este año y refuerce la relación en materia de seguridad.

Carlos Godínez, internacionalista y politólogo de la UNAM, señaló que si bien el traslado de integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sinaloa, Golfo, Beltrán Leyva, Noreste y Zetas, es para apaciguar la presión diplomática del presidente Donald Trump, aunque esto podría tener un impacto positivo para México en las pláticas sobre el Tratado de Libre Comercio.

“Lo que está haciendo el gobierno de Sheinbaum, es decir, que están cooperando, haciendo más y que está la coordinación de Harfuch con las agencias de los Estados Unidos, que no es una cosa menor, pero es una forma de atemperar”, explicó en entrevista.

Refirió que con las recientes acciones en materia de seguridad, el gobierno mexicano busca mostrar la cooperación y que eso le reditúe positivamente frente a la Casa Blanca.

“México está utilizando todas estas herramientas en una estrategia multifacética de decir si Trump está atacando por la seguridad, hay que atender la seguridad y hacemos envíos de capos, investigación, detención, decomiso de estupefacientes”, indicó.

A su vez, Javier Oliva Posada, experto en seguridad y académico de la UNAM señaló que la decisión del traslado de capos podría beneficiar al país en materia de seguridad, aunque no tanto en lo que tiene que ver con el T-MEC, debido a que para él este tratado comercial ya no prosperará.

Dijo que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, ha jugado un papel decisivo en las recientes decisiones en el Gabinete de Seguridad, demostrando coordinación y colaboración con sus contrapartes estadounidenses.

“No había dado esto. Recordemos que había funcionarios improvisados que agudizaron la crisis de inseguridad y que ahora con persona que sí tienen una trayectoria importante en los temas de seguridad de alguna manera están recomponiendo esta situación”, comentó.

Para Oliva Posada falta que el gobierno de México pida cuentas a Trump sobre las campañas que ha realizado para frenar el tráfico de drogas en su país, como el fentanilo y la metanfetamina.

“Hace falta pedirle al Departamento de Salud de los Estados Unidos los resultados de sus campañas contra el consumo de drogas, en particular del fentanilo. La presidenta lo ha dicho dos o tres veces, pero me parece que ha hecho falta acompañamiento de su equipo sobre todo en materia de política exterior”, apuntó.

Tras la tercera entrega de capos y operadores criminales, los jefes de las agencias de seguridad más importantes del vecino país del norte, incluida la titular del Departamento de Justicia, Pamela Bondi, agradecieron la colaboración del gobierno de México.

“Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump para destruir a los cárteles. Estos 37 miembros de los cárteles, incluyendo terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense”, declaró la fiscal Pamela Bondi

Kash Patel, director del FBI, también expresó su agradecimiento y reconocimiento, llamándolo un "gran logro". En una publicación en X, dijo que los criminales enviados a Estados Unidos eran líderes prioritarios de los cárteles Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, entre otros.

