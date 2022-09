Exigirán se regrese a municipios 6 mil millones de pesos en el PREF 2023 para seguridad

ANAC), las diputadas y diputados federales y la Dirigencia Nacional del PAN, exigirán al gobierno federal que regresen a los municipios del país los 6 mil millones de pesos que Morena y el gobierno le quitaron a los municipios, recursos que eran para fortalecer la seguridad desde lo local, expresó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. La Asociación Nacional de Alcaldes (), las diputadas y diputados federales y la Dirigencia Nacional del PAN, exigirán al gobierno federal que regresen a los municipios del país los 6 mil millones de pesos que Morena y el gobierno le quitaron a los municipios, recursos que eran para fortalecer la seguridad desde lo local, expresó el dirigente nacional del PAN,

Informó que mañana viernes en León, Guanajuato, sostendrá una reunión con la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas en la que propondrá que en conjunto realicen un fuerte llamado a los diputados de Morena y sus aliados para que en el Presupuesto de 2023 se reasignen dichos recursos a las autoridades municipales, para la capacitación de policías, compra de equipos, fortalecimiento tecnológico e infraestructura en seguridad pública, con el fin de hacer frente a la violencia y la delincuencia.

Lo anterior, debido a que el Proyecto de Presupuesto 2023 enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados solo prevé aumentar en 1 por ciento la Seguridad Ciudadana y no está planteando regresar los recursos para la seguridad a los municipios.

El Presidente Nacional del PAN puntualizó que es de suma urgencia resolver el problema del incremento de la violencia y la inseguridad en México y no es con medidas coercitivas como se va resolver, sino desde el reforzamiento en lo municipal donde se comenzará a extirpar este cáncer en la sociedad.

Pero a raíz de estos recortes, los municipios no han podido fortalecer sus policías municipales, no han reforzado su equipo ni armamento y no les han proporcionado la protección salarial y social a ellos y a sus familias que merecen. Por el contrario, en el presupuesto se ha desprotegido a las comunidades y con ello se ha incrementado la violencia en el país.

“Acción Nacional a través de sus diputados federales, respalda a los alcaldes y alcaldesas de Acción Nacional en esta justa exigencia, a fin de que se recupere el FORTASEG que es un subsidio fundamental para los municipios en materia de seguridad pública, pues son necesarios para el control de confianza de los elementos, capacitación y equipamiento, así como para la prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública”.

bmc/rmlgv