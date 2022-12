Exige PRD a AMLO y Morena frenar persecución contra Alito

La dirigencia nacional del PRD exigió al Presidente y a Morena frenar la persecución en contra del líder del PRI, Alejandro Moreno, para buscar obligar a la bancada tricolor en San Lázaro a respaldar la reforma electoral.

Adriana Díaz Contreras, secretaria general del PRD, consideró que este nuevo acoso político es una expresión de violencia institucional que afecta a todo el andamiaje del sistema político mexicano.

“Usar las instituciones para espiar a los opositores, presionarlos, chantajearlos y obtener por la fuerza los votos o anuencia de los legisladores, atenta directamente contra el Estado de derecho y el principio republicano de división de poderes.

Dijo que las presiones contra Alejandro Moreno, Presidente y diputado federal del PRI, recientemente amenazado con el desafuero y la cárcel, genera más polarización y pone candados a la posibilidad de alcanzar un acuerdo político que permita reformas verdaderamente democráticas.



Exigió detener la violencia política contra las y los legisladores de oposición y llamó al Presidente asumir su responsabilidad como jefe de Estado de la República y restablecer el diálogo con todas las fuerzas políticas para avanzar en la democracia.



“Es lamentable que un legislador sufra de espionaje, persecución y violencia política, por el hecho de ser opositor y no coincidir con reformas antidemocráticas que atenten contras las instituciones; ahora vemos que el Presidente está cumpliendo con su dicho de mandar al diablo las instituciones”, criticó.

Finalmente, reiteró que la defensa de la autonomía del INE y del TEPJF no es para que la oposición haga fraude electoral, sino por el contrario, es para que el fraude electoral no lo hagan quienes gobiernan. “Que quede claro, en el PRD queremos democracia ya, no más violencia política”, concluyó.