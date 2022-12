Evaluarán continuidad en coordinación en enero

Luego de que el senador Ricardo Monreal votó en contra del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena en el Senado valorará en enero si continúa o no en la coordinación de la fracción.

Hace unos días, el vocero de la fracción César Cravioto Romero advirtió que si Monreal Ávila emitía un voto en contra, su liderazgo se tendría que someter a escrutinio. Tras la votación, se especuló la inminente salida del líder de la coordinación y de Morena, pero él se encargó de descartar ese escenario, y afirmó que seguirá en la fracción mayoritaria, que dijo, dio una muestra de unidad durante todo el proceso legislativo.

En conferencia, Monreal aseguró que en la fracción de Morena “vamos a seguir trabajando unidos por México” y aclaró que su voto en contra no fue para “buscar espacios políticos en la oposición ni siquiera en la estructura del poder, no es eso. Mi motivación es la defensa de la Constitución, estrictamente. La congruencia de mi actuar y el decir. No está motivado para construir un futuro político en la oposición ni para la búsqueda de espacios y negociaciones en la organización social en la que participo”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el senador César Cravioto indicó que será hasta finales de enero cuando se realice la reunión plenaria de la bancada, previa al inicio del periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de febrero, y ahí se hablará del tema, no ahora, cuando hay unos días de descanso con motivo de la Navidad y el Año Nuevo.

“Hay que descansar, ya vienen las fiestas decembrinas. Siempre al inicio de cada periodo se hacen reuniones del grupo y se analizan los temas de la agenda, políticos, y seguramente ahí vamos a platicar todos sin acelerarnos”, apuntó.

La senadora por Guanajuato Antares Vázquez, coincidió con Cravioto al señalar que “sin duda” se tocará el tema en la reunión plenaria de finales de enero.

Dijo que esta no es la primera vez en que la actitud del coordinador de la bancada provoca tensión, por lo que se tendrá que valorar en su momento su permanencia en la coordinación.

“No es una decisión que tomemos uno o dos, sino que somos 60 integrantes y es algo que se tiene que platicar”.

Antares Vázquez aseguró que “mucha gente” está indignada con la actuación de Monreal Ávila: “Eso es un tema como de mucho chisme y que genera mucha intriga. Mucha gente está muy indignada por supuesto y piensa: ‘Es que ya córranlo, quítenlo’. Nosotros tenemos que valorar, por encima de todo, el interés superior de la nación y si nosotros tenemos que mantener la unidad y todo en aras de poder sacar las reformas que México necesita”, dijo.

La senadora morenista reconoció que a pesar de la sesión complicada en la votación del plan B, Monreal ayudó a que la bancada se mantuviera unida: “Se vivieron momentos muy tensos”, precisó.