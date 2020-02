EU vincula a Roberto Sandoval con actos de corrupción 

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, como alguien involucrado en actos de corrupción y se le prohíbe la entrada a la Unión Americana, igual que a su familia.

”El día de hoy anunciamos la designación del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por su involucramiento en casos significativos de corrupción”, difundió el Departamento de Estado.

Detalló que en mayo de 2019, el Departamento del Tesoro designó a Sandoval por conductas relacionadas a la corrupción bajo la orden ejecutiva 13818, que implementa la ley Global Magnitsky de Rendición de Cuentas en Derechos Humanos. Específicamente, durante su periodo como gobernador de Nayarit (2011-2017), añadió, Roberto Sandoval malversó bienes del estado y recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, a cambio de información y protección. Además, el sr. Sandoval aceptó sobornos por parte de la organización Beltrán Leyva, misma que el presidente George W. Bush identificó en 2008 como importante narcotraficante extranjero bajo la ley Kingpin.

”Esta designación se realizó bajo la Sección 7031(c) del Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y la ley de Programas Relacionados de 2020 (Div. G, P.L. 116-94). Bajo la Sección 7031(c), una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros por su papel, directo o indirecto, en actos de corrupción significativa, esos individuos y los miembros de su familia inmediata se vuelven inelegibles para recibir visas estadounidenses”, indicó.

La ley también requiere al Secretario de Estado a designar, de manera pública o privada, a aquellos funcionarios y a los miembros de su familia inmediata.

“Además del señor Sandoval, el Departamento está designando públicamente a su esposa, Ana Lilia López Torres; a su hija, Lidy Alejandra Sandoval López; y a su hijo, Pablo Roberto Sandoval López”, apuntó.

Las acciones del día de hoy envían un fuerte mensaje de que Estados Unidos está comprometido a luchar contra la corrupción sistemática en México.

“Estados Unidos apoya al pueblo de México en su lucha contra la corrupción. El Departamento de Estado continuará usando estos atributos para promover la rendición de cuentas de actores corruptos, a nivel mundial y cerca de nuestra frontera, particularmente cuando dicha corrupción está ligada al narcotráfico”, puntualizó el Departamento de Estado.

Roberto Sandoval Castañeda, former governor of the Mexican state of Nayarit, misappropriated state assets & took bribes from narcotics traffickers. Today I publicly designate him, making him ineligible for entry into the U.S. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 28, 2020