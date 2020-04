El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya falta poco tiempo para salir de la pandemia del coronavirus Covid-19 e indicó que su administración está preparada para enfrentar la fase 3 de la contingencia con camas, equipo y personal de salud necesarios.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario indicó que hasta el momento no ha habido ningún descontrol y que la situación del coronavirus se ha presentado como lo habían proyectado los especialistas.

“Pedirles a todos que nos sigan ayudando, no saliendo de sus casas, no relajando la disciplina que se necesita para terminar de enfrentar con buenos resultados la pandemia del coronavirus, que sigamos en nuestras casas, que nos sigamos cuidando, que cuidemos a los adultos mayores, a los enfermos, que nos sigan ayudando los empresarios no dejando de pagar a sus trabajadores.

“Que sigamos dando el ejemplo de solidaridad, de fraternidad como ha venido expresándose en este tiempo y que se guarde la sana distancia, que continuemos ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia”, dijo.

El mandatario indicó que su gobierno está preparado para enfrentar el momento más difícil de la pandemia con las camas, equipos y médicos necesarios.

“No ha habido ningún descontrol, y todo se está presentando de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo que han proyectado los técnicos, los especialistas y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil. Tenemos las camas, tenemos los equipos, los médicos, esto va bien”.

López Obrador aseguró que todo esto se ha logrado debido al apoyo del pueblo mexicano, puesto que se ha tenido un comportamiento ejemplar.

“Ya se ha dicho muchas veces desde el principio que esta epidemia no se curaba solo en los hospitales, sino en las casas, que la íbamos a vencer todo juntos como lo hemos estado haciendo”, agregó.