“Estados, libres de salir de Conago”: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que los estados que quieran salirse de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) están en su derecho, y aseguró que es un espacio de diálogo.

Tras entregar un inmueble afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, en la colonia Narvarte, la mandataria explicó que la Conago es un espacio de diálogo que no se rige por la Constitución, esto luego de que 10 entidades, principalmente de la Alianza Federalista, evalúan salir, al no estar de acuerdo en el pacto fiscal y restructuración de deuda.

Agregó que la conferencia no violenta la Constitución y se ha mantenido para que haya diálogo con el gobierno federal.

“Quien se quiera salir de la Conago está en su derecho, y lo importante es sencillamente que este espacio nos permite un diálogo entre los estados y la Ciudad de México”.

Sobre que los diputados federales Héctor Serrano y Mauricio Toledo, que eran del PRD, y se sumaron a la agenda de la 4T para que la Mesa Directiva no la tenga un partido de oposición, Sheinbaum Pardo indicó que no está de acuerdo, pues no abona a la lucha contra la corrupción.

“Me parece que el fin no justifica los medios, nosotros luchamos muchos años por hacer política de manera distinta, es el poder para transformar a la sociedad y transformar la realidad en la que vivimos (...) Cada partido tiene su responsabilidad y decisiones, pero de ninguna manera abona al fondo por el que luchamos, que es transformar la realidad y acabar con la corrupción”, expuso la jefa de Gobierno.