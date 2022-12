Eso de que al INE no se le toca, pues ni que fuese el presidente Madero: AMLO

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la consigna “el INE no se toca”, coreada en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 13 de noviembre, es de una prepotencia extrema, y que la reforma electoral que propuso tiene que ver con principios.

“Un asunto de principios, porque sostener el INE no se toca era de una prepotencia extrema, eso, el INE no se toca. Eso de que al INE no se le toca, pues ni que fuese el presidente Madero, ese sí que es un apóstol de la democracia, ¿pero a estos señores qué tienen que ver con eso, dónde está su vocación democrática, su maderismo?”, dijo.

Señaló que las modificaciones a diversa leyes que fueron aprobadas por la mayoría de Morena, PVEM y el PT en el Congreso de la Unión, la semana pasada, están limitadas por la Constitución, y con ello busca evitar la compra de votos en las elecciones.

“La reforma que se aprobó tiene las limitaciones que impone la Constitución, sin embargo, creo que es un avance porque van a haber ahorros, porque se va a evitar la compra del voto, entonces si hay cuestiones importantes”, explicó.

Refirió que Emilio Azcárraga Milmo utilizaba la consigna de que el Presidente de la República, la Virgen de Guadalupe y el Ejército no se tocaban, al comparar la frase que utilizaron quienes se oponen a la reforma que afecta al INE.

“Sólo se usaba eso en los tiempos del presidencialismo, al presidente no se le toca, no se puede tocar al intocable. El señor Azcárraga decía que no se podía tocar al Presidente, a la Virgen de Guadalupe y al Ejército, y fíjense como han cambiado las cosas”, comentó López Obrador.

Con información de Pedro Villa Y Caña