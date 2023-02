“Es un rencor obsesivo”: Ebrard sobre acusaciones de Martha Bárcena

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, arremetió en contra de la embajadora emérita Martha Bárcena Coqui al señalar que la diplomática lo ha calumniarlo por un rencor obsesivo.

"Es el Día del Amor y la Amistad, entonces voy a ser cuidado en la respuesta. La embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo”, dijo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes en Palacio Nacional.

En entrevista con el periodista León Krauze, exembajadora de México en Washington, confirmó en días pasados lo revelado por Mike Pompeo, exsecretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, en el sentido de que el canciller Ebrard aceptó el acuerdo que daría paso al polémico programa "Quédate en México" y le pidió mantenerlo en secreto.

Bárcena confirma lo dicho por Pompeo sobre Ebrard y "Quédate en México"

Bárcena expuso que hasta que apareció el libro "Guerras en la frontera" y ahora las Memorias de Pompeo, “en donde yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo y Nielsen”.

En respuesta el Canciller Marcelo Ebrard dijo que todo eso es falso.

“Todo mandamos, todo informamos. ¿ Qué se logró al final? No tuvimos los aranceles y no tuvimos el tercer país seguro, nunca le tuve confianza a ella por eso y que bueno que no lo tuve y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington la embajada más importante”, dijo el canciller.

Ebrard acusó que pese a sus instrucciones, Bárcena ya había aceptado el acuerdo de tercer país seguro siempre y cuando fuera como en Turquía, con la condición cuando les paga a cambio de, cuando la instrucción estratégica fue no aceptar nada de eso.

El secretario de Relaciones Exteriores señaló que está orgulloso de formar parte del gobierno del presidente López Obrador y de lo que se ha logrado con el gobierno de Estados Unidos en condiciones extraordinariamente difíciles.

maot