Es pecar de ingenuidad que INE investigue financiamiento de EU a campañas contra gobierno: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “es pecar de ingenuidad” que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue el financiamiento del gobierno de Estados a organizaciones que, aseguró, realizan campañas en contra de su gobierno.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no están actuando de manera correcta.



“Este dinero (entregado por la embajada de Estados Unidos a México) lo están usando en campaña en contra de nosotros, nada más que pedir que el INE investigue, pues es pecar de ingenuidad.



“Siguen haciendo campaña, todos ellos están en la campaña en contra de nosotros, que no digan que no están metidos. En el caso del INE, del Tribunal, pues no están actuando bien, tienen enojos porque antes ellos ayudaban de manera abierta a los intelectuales orgánicos del conservadurismo, a los dos jefes de la intelectualidad” (Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín)”, agregó.

rdmd