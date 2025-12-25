Más Información

La embajada deen México reportó que en 2025, más de 400 personas cayeron al intentar escalar el , "resultando seriamente lesionadas".

La embajada, a cargo del embajador , reiteró el llamado a no arriesgarse a cruzar de manera irregular.

"La frontera está cerrada para todos", enfatizó la representación diplomática estadounidense.

Ante el incremento de cruces irregulares de personas no documentadas de México hacia EU, la patrulla fronteriza intensificó trabajos de vigilancia y reforzamiento en muros de Tijuana. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Ante el incremento de cruces irregulares de personas no documentadas de México hacia EU, la patrulla fronteriza intensificó trabajos de vigilancia y reforzamiento en muros de Tijuana. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Como parte de su estrategia contra la desinformación, la embajada de Estados Unidos en México organizó recientemente una sesión de preguntas y respuestas con Roberto B. Domínguez Jr, subjefe de la Patrulla Fronteriza, quien reiteró que “la frontera está más segura que nunca”.

Domínguez Jr. reiteró el llamado a no dejarse engañar por los "polleros", quienes a través de redes sociales difunden información falsa apoyada ahora de la inteligencia artificial.

"Les puedo decir que la frontera está más segura que nunca. Tenemos mucho apoyo del Departamento de Guerra, de la Guardia Nacional, con los gobiernos de otras naciones para ayudar a asegurar nuestra frontera", dijo.

Jornada de oración en San Diego, California, junto al muro. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Jornada de oración en San Diego, California, junto al muro. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

“También tenemos mucho apoyo con la tecnología, estamos construyendo un muro, tenemos nuevo personal, entonces todas esas cosas que avanzan les puedo decir que la frontera de los Estados Unidos está más segura que nunca, no se crean que la frontera está abierta”, mencionó.

El subjefe de la Patrulla Fronteriza alertó por las consecuencias por cruzar la frontera de manera ilegal, multas y deportaciones. Pidió a quienes se encuentran en una situación irregular usen el programa CBP Home.

“Nosotros no les vamos a dar asilo (...). No se crean de estas organizaciones, no lo intenten, no se crean de la desinformación de estos contrabandistas, les están mintiendo (...).

“No entreguen a sus hijos a estas organizaciones porque serán explotados, como pueden ser víctimas de trata, entonces no lo hagan. Esta administración nos está apoyando bastante, estamos haciendo unos muros; no se crea porque puede ver que no hay un muro ahí que no sé no es vigilado, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”, añadió.

