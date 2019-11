“Es necesaria la IP para crecer a tasa anual de 4%”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para alcanzar tasas de crecimiento anual de 4% es necesaria la participación de la inversión privada.

Al entregar los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2018 a Carlos Slim Helú y a Joaquín Álvarez Ordoñez, respectivamente, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal ratificó que el próximo 26 de noviembre suscribirá un acuerdo con los organismos empresariales para impulsar un plan de desarrollo de la infraestructura nacional.

“No podríamos sacar adelante al país y lograr tasas de crecimiento de 4% anual sólo con inversión pública. No hay recursos que permitan esa alza si no se cuenta con la inversión privada. Esto aplica no sólo para México, sino para el mundo, hasta en China. Con este plan vamos a avanzar mucho”, dijo.

Acompañado por los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, entre otros invitados especiales, el Presidente destacó que en los primeros seis meses de 2019 llegaron 18 mil millones de dólares de inversión extranjera, “algo sin precedente”.

López Obrador resaltó que se tienen que destinar recursos a la gente que más lo necesita: “Queremos la modernidad de México, pero forjada desde abajo y para todos”.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional celebró que “dos mexicanos excepcionales, buenos ciudadanos, profesionistas de primer orden” hayan recibido los galardones.

“El arquitecto Joaquín Álvarez Ordoñez es toda una institución viviente por todo lo que ha aportado en sus obras, sobre todo en el sector público. También externo mi reconocimiento al ingeniero Carlos Slim Helú, cuya virtud es que es un hombre austero y sobrio, que no deja de trabajar y es un empresario con dimensión cívica y social”, abundó el Mandatario federal.

Los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura son una distinción que otorga la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, A.C., fundada en el año 1868 a iniciativa del entonces presidente Benito Juárez.

Luego de recibir la distinción, el arquitecto Álvarez Ordoñez pidió al Presidente la creación del Instituto Nacional de Planeación Estratégica y Prospectiva para mejorar los niveles de bienestar de todos los mexicanos.

“Frente a usted, le pedimos que aproveche el enorme recurso humano formado de nuestras instituciones de educación superior, capacitado en el largo ejercicio profesional, hoy insuficientemente utilizado, pero listo para contribuir a lograr ese propósito: el de impulsar para todos los mexicanos el desarrollo al que tenemos derecho”, explicó el especialista.

Álvarez Ordoñez dijo que este premio, además del enorme significado profesional, tiene el mayor de los simbolismos, porque, sumado al valor del reconocimiento recibido, “constituye un hecho de gran trascendencia que sea de manos del presidente del cambio social, Andrés Manuel López Obrador.

“Por eso aquí y ahora les pido a los arquitectos e ingenieros que vayamos todos juntos a la conquista de los valores y oportunidades que nos permitan servir mejor a México. Vayamos, cada quien con sus capacidades y con sus posibilidades, apostando por lo mejor de nuestra vida, a fin de contribuir a lograr lo mejor para este inigualable país”, abundó.

En su mensaje, el presidente López Obrador destacó la importancia de la arquitectura y la ingeniería como parte fundamental del desarrollo del país, licenciaturas “que embellecen las obras, por eso son disciplinas hermanas”.

“No habrá moches”

Sobre la discusión el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el Presidente aseguró que no habría partidas especiales ni moches, pese a las presiones que han ejercido algunas organizaciones para detener la aprobación del mismo.

“Estamos resistiendo ya el remanente de esas malas prácticas, porque están presionando que quieren dinero en bolsas especiales en el presupuesto.

“Sin embargo, como decía el gran actor Héctor Suárez: ‘no hay, no hay, no hay’. Se acabó la corrupción”, señaló el Titular del Ejecutivo federal.