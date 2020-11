Es hora que la gente sienta que está haciendo historia, pide Germán Martínez a Mario Delgado

"Es hora de que la gente sienta que está haciendo historia", advirtió el senador Germán Martínez Cázares al presidente nacional de su partido, Morena, Mario Delgado.

En una carta de dos cuartillas que le dirigió a propósito del proceso interno que deberá seguir Morena para elegir al próximo candidato o candidata a la gubernatura de la entidad de la cual es originario, el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social le recordó a Delgado que la historia juzgará con severidad y puntualidad a Morena y le pidió que no se equivoque en los procesos para la designación o selección de candidatos.

"Juntos haremos historia, gritó el movimiento que usted encabeza en la campaña electoral pasada, es hora de que la gente sienta que está haciendo historia. Que es real su bienestar. De lo contrario la historia se puede vengar en la próxima jornada electoral", advirtió.

"El juicio de la historia es severo y puntual".

En su misiva, fechada hoy, le entregó lo que consideró su Decálogo Michoacano que el próximo gobernador de la entidad debería "cumplir como mínimo"; entre las cualidades que menciona, señala que el próximo gobernador debe reconciliar a su estado el cual, señala, está profundamente dividido y agraviado, "con tantos odios estúpidos y luchas estériles", saldar la deuda con los pueblos originarios y proponer tareas concretas y medibles para alcanzar la igualdad.

Debe poner "orden" y combatir la inseguridad; apostar por el crecimiento económico, moral, social y cultural y repartir mejor las riquezas con que cuenta el estado; debe dar resultados "sin rollos de partidos y sin mentiras mediáticas" en salud y educación, rescatar las escuelas normales, mejorar el sistema de salud y el acceso a las tecnologías; también debe buscar estrechar los lazos con la comunidad de inmigrantes que vive en Estados Unidos; así como impulsar medidas para alcanzar la equidad e igualdad de género pero no sólo eso, dijo, "no puede ser gobernador quien le haya levantado la mano amenazante a una mujer. Michoacán no soportará ni merece como su mandatario a ningún machista".

El próximo gobernador de Michoacán no debe apostarle al fuego de la división en la entidad pues esta no es terreno de la precampaña presidencial para sustituir a Andrés Manuel López Obrador en 2024, advirtió.

"Nada de grupos o rebaños de partidos. Engordar las tribus con programas sociales es un delito. Michoacán no es terreno de la precampaña presidencial para sustituir a López Obrador en el 2024. Tampoco es la avanzada de las campañas de ningún listillo que quiere adivinar el futuro o adelantar tiempos de la sucesión".

maot