Desde hace nueve años Blanca Estela es profesora de tejido y bordado en la Ciudad de México. Actualmente da clases en la alcaldía Iztapalapa para mujeres adultas y de la tercera edad.

En la colonia Santa Martha Acatitla, mujeres de la zona limítrofe de Iztapalapa y Nezahualcóyotl se dan cita en Faro de Oriente para aprender sobre las técnicas textiles, desde línea, relleno y deshilado.

Ahora están aprendiendo a crear amigurumis de personajes como Bob Esponja, Frida Kahlo y Diego Rivera, entre la plática y un café.

En la colonia Santa Martha Acatitla, mujeres de la zona limítrofe de Iztapalapa y Nezahualcóyotl practican diferentes técnicas textiles. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Los materiales esenciales en el curso son los hilos, las agujas, los ganchos y botones, entre otros. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Las asistentes al taller de Blanca tienen la meta de elaborar personajes como Bob Esponja, Diego Rivera o Frida Kahlo en tres meses. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

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