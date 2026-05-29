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Desde hace nueve años Blanca Estela es profesora de tejido y bordado en la Ciudad de México. Actualmente da clases en la alcaldía Iztapalapa para mujeres adultas y de la tercera edad.
En la colonia Santa Martha Acatitla, mujeres de la zona limítrofe de Iztapalapa y Nezahualcóyotl se dan cita en Faro de Oriente para aprender sobre las técnicas textiles, desde línea, relleno y deshilado.
Ahora están aprendiendo a crear amigurumis de personajes como Bob Esponja, Frida Kahlo y Diego Rivera, entre la plática y un café.
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