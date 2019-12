En un año mejorará el Sistema de Salud federal, promete AMLO

Al reconocer que el sector salud es uno de los pendientes de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en un año mejorará el Sistema de Salud federal.

“Me gustaría que en un año nos volvamos a reunir, antes del 1 de diciembre del año próximo y escuchar aquí un informe de que ya está funcionando el sistema de salud”, aseguró luego de participar como testigo de honor en la Instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar en Palacio Nacional.

Acompañado por integrantes de su Gabinete y Gobernadores, el titular del Ejecutivo aseguró que para sacar adelante el Sistema de Salud y el servicio de salud pública, además tiene que haber resultados. “Ahora sí que me canso ganso”.

Afirmó que para mejorar el sistema de salud hay voluntad política y sobre todo se cuenta con recursos públicos porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020 se asignó un presupuesto adicional de 40 mil millones de pesos para este programa.

“Entonces si hay recursos suficientes para que se tengan buenos resultados en el corto y mediano plazo y es responsabilidad de Juan Ferrer y su equipo, para que nos podamos sentir muy contentos y satisfechos que ya se está atendiendo este problema, que todavía no se resuelve, son de los asuntos pendientes que tenemos”, reiteró.

Con Insabi se fortalecerá las necesidades de salud

En un breve mensaje,el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que el Insabi nace con ausencia de miedo y será la punta de lanza para fortalecer las necesidades de salud que requieren los mexicanos.

“Necesitamos personas convencidas de que llevar a la realidad el Insabi es necesario para fortalecer lo que requieren nuestros ciudadanos en materia de salud, la salud no no puede ser una mentira ni confundirnos con no estar enfermos”.

Señaló que el sistema de salud enfrenta diversos desafíos, que no se centran solo en la transición epidemiológica o en la persistencia de acceso a los servicios de salud sino por determinantes nacionales como el envejecimiento de la población, el cambio climático y hábitos de nuevas tecnologías”

“Virar los esfuerzos a una atención primaria de la salud no ha sido fácil, hemos librado luchas contra la corriente neoliberal, nuestro pueblo requiere de medicamentos, de servicios, unidades dignas e instituciones que con firmeza se alejen de aquellos que buscan mantenernos ahogados en los pantanos de la desesperación, por eso seremos cuidadosos con los pasos que dará el Insabi”.

No les vamos a fallas: director Insabi

Al tomar la palabra, Juan Ferrer, designado por el presidente de la República como titular del Instituto de Salud para el Bienestar, afirmó que la mística del Insabi es una: “no les vamos a fallar”.

Enfatizó en que México vive un periodo de verdadera transformación y que el instituto a su cargo garantizará la salud a todos los mexicanos que carecen de seguridad social.

“No podemos vivir en un país en donde 50% de sus habitantes carecen de atención digna, invertiremos recursos para que no falten recursos humanos, promotores de salud y voluntarios de todas las comunidades. Estamos preparados para atender la salud de todas las personas”, resaltó.

Detalló que para 2020 el gobierno federal ha destinado 40 mil millones de pesos adicionales al Insabi por lo que no faltarán medicamentos, se reforzará la atención en primer nivel que permita a los más necesitados recuperar su salud, subrayó que para quien requiera atenderse en el segundo y tercer nivel, el Insabi estará preparado.

Destacó que la 4T mejorará las instalaciones de establecimientos de salud con mantenimiento, ampliación y nuevas construcciones, que no habrá más ocurrencia en construcciones puesto que las anteriores administraciones abandonaron más de 300 hospitales y hoy son una muestra de la corrupción.

Puntualizó que de esos hospitales abandonados, 81 ya fueron puestos en marcha y existe un amplio programa para recuperar 236 clínica, así como la basificación de más de 80 mil trabajadores.

“Iniciamos el reclutamiento de médicos de bienestar y en esta primera convocatoria hemos logrado atraer a más de 23 mil profesionales dispuestos a trabajar en las zonas más alejadas y vulnerables del país. Queremos acabar con ese déficit de 103 mil médicos, de 73 mil médicos especialistas y más de 50 mil enfermeras, está presente el compromiso y humanismo”, finalizó.