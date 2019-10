En mi gobierno no aumentará la edad de retiro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se elevará la edad de retiro, puesto que esta fue una política del periodo neoliberal que, afirmó, afectó a todos los mexicanos

“No estoy de acuerdo de que se amplíe la edad de retiro. Mientras sea el presidente no se va a aumentar la edad, no habrá propuesta para aumentar la edad de retiro. Nosotros tenemos que actuar con un política laboral distinta a la que se hizo en el periodo neoliberal. Fue un fracaso rotundo y no queremos seguir con lo mismo, no es mas de los mismo”, dijo.

En Palacio Nacional el titular del Ejecutivo federal señaló que se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores, “a todos los mexicanos por consigna muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero, eso se acabó. Ya no vamos a seguir con eso”.