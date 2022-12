En medio de disputas con Monreal, AMLO refrenda apoyo a Layda Sansores

Campeche, Campeche.- En medio de las disputas entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su respaldo a la mandataria campechana.

“A Layda la queremos mucho, la apoyamos, la respaldamos, no está sola y que siempre el gobierno federal va a apoyar al pueblo de Campeche”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Séptima Región Naval Militar de esta ciudad, el titular del Ejecutivo dijo que hoy en Campeche pondrán en marcha el programa IMSS-Bienestar con lo que ya serán nueve estados los que se sumen a este proyecto.

“Empezamos a Nayarit, ya está funcionando el nuevo plan en Colima, en Tlaxcala, en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Guerrero, Veracruz y hoy iniciamos Campeche, yo espero que para el año próximo ya terminemos, estamos destinando todos los recursos necesarios con este propósito”.

Señaló que aunque a sus adversarios “los conservadores” no les guste, tiene que señalar que hay hospitales infantiles, "pero no hay pediatras y es de los daños que causó el periodo neoliberal, como se rechazaban los jóvenes que querían estudiar con la mentira de qué no pasaban el examen de admisión y ahora no tenemos los médicos, ni los especialistas que requiere el país".

Señaló que el plan de salud consiste en que haya médicos los siete días, los dos turnos y que el abasto de medicamentos sea suficiente y gratuito, que la salud sea un derecho, no un privilegio.

