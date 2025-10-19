Desde temprano, militantes del PAN se congregaron en el Monumento a la Revolución, donde compartieron espacio con quienes más tarde participaron en la Marcha Zombie, entre stands de maquillaje y comida.

A un costado del fallido Palacio Legislativo está el Frontón México, donde se constituyó el Comité Organizador del PAN en 1939, germen del partido que arrebató la Presidencia al PRI en el año 2000 con Vicente Fox.

Y fue el lugar que Jorge Romero escogió para anunciar la nueva dirección que tomará el partido que dirige.

Ahí, Romero Herrera gritó a todo pulmón para arengar a sus correligionarios, que “empieza una nueva era donde los panistas le apuestan todo al PAN”.

Senadores, diputados, sus cuatro gobernadores y presidentes municipales marcharon con camisas arremangadas con el nuevo logo partidista, jeans y tenis, junto a sus militantes rumbo al Ángel de la Independencia, donde montaron un escenario y varias pantallas gigantes.

En ese marco, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, presumió que le arrebató la administración a un “sistema corrupto hasta los huesos”, refiriéndose a Morena.

En su turno, Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, dijo que “no hay mejor opción que el PAN para defender la patria, para defender la familia y por nuestra libertad”.

No obstante, la algarabía sólo se vivió entre quienes gritaban en el escenario y los militantes de enfrente, porque hacia atrás, desperdigados entre el Ángel y la Glorieta del Ahuehuete, la mayoría descansaban sentados en las banquetas, el camellón de Paseo de la Reforma o donde se pudiera, escuchando, en el mejor de los casos, los discursos en silencio.

Pero eso no impidió que desde el escenario se siguiera pidiendo que los panistas regresen a las calles y busquen un acercamiento con la sociedad para tratar de recuperar el voto y revertir la apabullante diferencia obtenida en la elección presidencial del año pasado, de nueve millones frente a los 25 millones de sufragios que tuvo Morena.

“El PAN tiene que regresar a las calles, y hoy en las calles ondeando nuestra bandera y delante del hiper símbolo que es el Ángel de la Independencia, aquí estamos”, exhortaba Jorge Romero a los presentes.

También hizo un llamado a todo aquel que quiera afiliarse al PAN, con la promesa de que tendrán oportunidad de competir por el partido albiazul para ocupar un cargo de elección popular.

“Nos abrimos por completo como partido, tú que me escuchas, tú que vives en tu colonia, en tu distrito, tú que a lo mejor no te has afiliado, pero quieres defender a México, hoy el PAN te abre las puertas para que tú puedas ser diputada, diputado, senador, alcalde, alcaldesa, eres totalmente bienvenida y bienvenido al PAN”, aseveró.

Sin embargo, la convocatoria ya no fue escuchada por algunas decenas de panistas que ya iban buscando la salida entre las calles adyacentes a Paseo de la Reforma, que fueron cerradas y complicaron el tránsito peatonal y vehicular.