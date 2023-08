Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a los presidentes y las presidentas municipales seguir el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad.

Junto a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Luisa María Alcalde tomó protesta al alcalde de Tuxpan, Veracruz, José Manuel Pozos Castro, como presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal (CNSPM), así como a los integrantes de las comisiones y coordinaciones regionales.

Al tomar la protesta de ley a Pozos Castro, la secretaria de Gobernación afirmó que para el Gobierno de México, la seguridad es un tema crucial y se han tenido buenos resultados por la coordinación que hay desde la federación con los estados y municipios.

La titular de Segob llamó a defender el proceso de transformación actual para que sea recordado a futuro. Foto: captura de pantalla

Enfatizó que en el gobierno federal existe la seguridad de que se debe continuar con la estrategia que apuesta a la prevención.

Alcalde Luján exhortó a que las presidentas y los presidentes municipales hagan lo mismo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es no delegar el tema de la seguridad.

"Todos los días, a las 6 de la mañana, el Gabinete de Seguridad nos reunimos con el presidente de la República”, destacó.

Sostuvo que es una estrategia que hay que replicar no solo en el orden estatal, sino municipal. Si todas y todos los presidentes municipales dentro de sus propias agendas atienden igual que lo hace el primer mandatario el tema de seguridad, serán mucho más eficientes y eficaces, refirió la secretaria de Gobernación.

"Y si todos nos entendemos como un solo equipo, porque en materia de seguridad no hay colores, no hay o no debe haber diferencias políticas, porque se trata de la paz y la tranquilidad, entonces vamos a ir mucho más rápido, pero es importante saber que hoy tenemos resultados, que esta estrategia es la que funciona y que tenemos que seguir como hasta hoy avanzando en esta materia, porque es lo que más les importa a los ciudadanos, es la paz y la tranquilidad, y estas son fruto de la justicia", resaltó.

Por su lado, Rosa Icela Rodríguez aseguró que la participación activa de cada titular de las presidencias municipales es fundamental, porque son el primer contacto entre autoridad y ciudadanía.

Dijo que la construcción de la paz es tarea de los tres órdenes de gobierno, y en seguridad no caben colores ni preferencias políticas o partidistas.

“Si estamos coordinados, y si trabajamos en una misma ruta, seremos lo suficientemente fuertes como para no ceder ni un palmo de terreno a la delincuencia”, resaltó.

La coordinadora del Gabinete de Seguridad federal puntualizó que desde el Gobierno de México se han canalizado recursos para los municipios, con el propósito de fortalecer la certificación, profesionalización y el equipamiento de los elementos policiales, también mejorar las condiciones tecnológicas e infraestructura.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales, señaló que como la Constitución lo establece, la seguridad es una función de los tres órdenes de gobierno, que tiene como propósito garantizar la integridad de cada persona mexicana.

Indicó Clara Luz Flores que los gobiernos municipales y alcaldías tienen una relevancia por su cercanía a las problemáticas y realidades; también por la posición estratégica que ocupan en los mecanismos de coordinación de seguridad.

