En acuerdo Zacatecas-Embajada de EU no hay injerencia de agentes extranjeros: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal Ávila afirmó que el acuerdo de cooperación entre Zacatecas y la embajada de Estados Unidos en México, donde participarán agencias estadounidenses como el FBI, DEA y el USAID, no hay injerencia o intromisión de agentes extranjeros, solo autoridades mexicanas intervienen.

“Creo que es un acuerdo de buena fe, de colaboración, en el que no se infringe ninguna ley, no hay injerencia o intromisión agentes extranjeros, solo son las autoridades mexicanas las que intervienen y están en el marco del Entendimiento Bicentenario”.

En conferencia de prensa, en Zacatecas, previo al informe de actividades legislativas de la senadora Soledad Luévano (Morena), el senador Monreal destacó que su hermano, el gobernador David Monreal Ávila está haciendo un esfuerzo para recuperar la paz y la tranquilidad del estado, siempre en el marco de la ley.

“Todos tenemos preocupación por el grado de descomposición social que le heredaron al gobernador David Monreal. Apenas hace un año tomó protesta y yo tengo confianza en que va a recuperar la paz y la tranquilidad de los zacatecanos”.

El senador Monreal dijo que el mandatario zacatecano cuenta con todo el respaldo del Senado, de la mayoría de Morena y sus aliados que no dejarán solo ni al gobernador ni al estado de Zacatecas.

“Ayer hable con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para respaldar a Zacatecas en la ayuda de Fuerzas Federales, que permitan enfrentar con éxito el avance de los últimos años de la delincuencia organizada”.

Dijo que ha conversado con autoridades de Estados Unidos que están preocupadas por el aumento de los decesos a causa de fentanilo, droga sintética que calificó como la peor epidemia, la peor lacra, del mundo moderno. “Zacatecas es un lugar de paso, pero estamos preocupados que se convierta en un lugar de consumo”.

Destacó que la aprobación de la reforma constitucional para extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, con controles de transparencia, rendición de cuentas, y aclaró que no lo hizo por “los desayunos” con el Presidente, sino porque era necesario darle certidumbre jurídica al Ejército y a la Marina.

“Monrealismo” y "lópezobradorismo” se complementan

En ese contexto, el senador señaló que el “monrealismo” y el lópezobradorismo” son dos categorías que se complementan porque sostienen los mismos principios: el país y la democratización, y adelantó que seguirán por la transformación del país.

Sobre los dichos del presidente López Obrador que el mes pasado en una gira de trabajo por Zacatecas criticó al senador Monreal por haberse abstenido en la reforma para que la Guardia Nacional se convierta en una rama de la Sedena, el legislador los minimizó:

“Si en mi tierra me profirió algunos mensajes no agradables, yo al contario le envío saludos y bendiciones, estoy preparado a resistir todo, soy como un vehículo todo terreno que se me enfrentar a la adversidad y a la vida, y siempre Dios y el Santo Niño de Atocha nos protege”.

El presidente López Obrador dijo que el senador Monreal estaba en su libertad de votar, pero “no estoy de acuerdo con su postura. Está avalando la falsedad, hipocresía y politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres”.

