Incansables, dos semanas después de decidir la suspensión de sus actividades de forma indefinida, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) siguieron su jornada de protestas, pero ayer las extendieron hasta el Senado, cuando la reforma pasó a manos de la Cámara Alta.

Los bloqueos también continuaron en las entradas principales de la Cámara de Diputados como protesta por el avance de las modificaciones radicales al sistema de impartición de justicia planteadas por el presidente López Obrador, que se discutirán el próximo domingo a las 13:00 horas.

A los integrantes del Poder Judicial, a quienes se unieron los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras suspender labores, los motivó que los legisladores aprobaron en lo general y en lo particular la reforma judicial, hecho por el que advirtieron que se mantendrán activos y con ánimos de seguir su lucha.

“Nosotros seguimos aquí en pie de lucha, sabemos que no es la última instancia y que todavía tenemos algunos aspectos importantes que seguir en lo jurídico, no sólo a lo nivel nacional sino internacional, y los agotaremos absolutamente todos, seguiremos en la lucha y no nos vamos a dar por vencidos. Continuará el paro”, dijo Patricia Aguayo Bernal, vocera del Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

La juzgadora también criticó la participación de los legisladores al avalar la reforma: “Si se ponen a chapulinear o cambiarse de bancada los vamos a exhibir, porque ellos no tienen que estarse cambiando de partido político para beneficiar a otros y a su vez obtener prebendas. Tenemos los nombres y apellidos de todos los senadores de oposición y les vamos a demandar y a exigir que cumplan su mandato”, declaró a la prensa.

Agregó que las manifestaciones han dado frutos, pues lograron que los diputados no votaran en San Lázaro y buscaran una sede alterna para hacerlo.

Durante su estancia en los alrededores de San Lázaro y Paseo de la Reforma, los inconformes subrayaron que es de suma importancia que permanezcan en esta sede, por lo que esperan que colegas de otras entidades se sumen esta semana y protesten ahí, en el Senado y en la Cámara de Diputados para ejercer presión y hacerlos rectificar sobre la reforma judicial.

Durante horas, los manifestantes gritaron consignas: “Exámenes sí, tómbola no, exámenes sí, tómbola no”; “Señor, señora, no sea indiferente, México requiere justicia independiente”; “El Poder Judicial no va a caer, no va a caer”; “México despierta, la dictadura está en la puerta”, y “La gente se pregunta: ‘¿y esos quiénes son?’ Somos los guardianes de la Constitución”.

También se enfrentaron con manifestantes que están a favor de los cambios, con quienes chocaron verbalmente entre gritos: “¡El Poder Judicial no va a caer!” y “¡El pueblo ya votó!”.

Al respecto, representantes del comité de estudiantes de nivel superior contra la reforma judicial advirtieron que también seguirán manifestándose y ayer participaron en los cierres de vialidades, a los que sumaron una nueva asamblea en la que se discutió su papel en las siguientes protestas y acordaron radicalizarlas hasta el domingo próximo, cuando participarán en una movilización a escala nacional.