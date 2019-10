El Verde apoya a AMLO, no a Morena: Manuel Velasco

[email protected]

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, afirmó que el respaldo de su partido en el Congreso no es para el partido mayoritario, sino para el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que sus votos no son para que a Morena le vaya bien, sino para que el amigo de su abuelo pueda concretar su proyecto de nación.

Aseguró que su regreso al Senado no es para cumplir funciones específicas u órdenes de alguien, simplemente para sumar a la causa que impulsa el Presidente, por lo que rechazó que vaya a ser mediador entre la oposición y el Ejecutivo federal.

En entrevista con EL UNIVERSAL, calificó como “rumorología” que su regreso al Senado sea para después brincar a una secretaría de Estado, pues asentó que desde el Congreso se puede apoyar a López Obrador, sin que ello signifique que el Verde Ecologista se convierta en el nuevo partido satélite de Morena.

Velasco Coello dijo que existe la posibilidad de que en 2021 puedan construir una alianza con Morena, o bien opten por ir en alianzas regionales con otros partidos o solos.

¿Por qué regresar al Senado?

—Quiero decirte que en su momento ganamos una elección con un amplio margen, en 2012, y el compromiso era cumplir hasta el 8 de diciembre, como se cumplió en Chiapas, y esa fue la razón por la que pedí licencia el año pasado. Hay que recordar que ese día pidió licencia un senador de Movimiento Ciudadano (Juan Ramón Enríquez), para regresar como alcalde de la capital de Durango; también el senador Juan Zepeda pidió licencia y regresó.

¿Es usted un mediador entre la oposición y el presidente Andrés Manuel López Obrador?

—No, yo tengo la oportunidad de tener diálogo y una amistad de muchos años con muchos legisladores que ahorita están al frente de coordinaciones parlamentarias, vamos a tener diálogo con todos, pero yo soy muy respetuoso de las posiciones, no vengo a cumplir funciones específicas, yo vengo a dialogar y a trabajar con todas las fuerzas políticas, y a fijar mi postura personal y política, y la postura nuestra es de apoyo total al Presidente.

Yo sólo atiendo los temas que le competen a mi fracción parlamentaria y por supuesto que tengo diálogo con todos los coordinadores, pero no vengo a cumplir funciones específicas ni órdenes de nadie.

¿Será secretario de Estado?

—Eso es pura rumorología, yo ahorita estoy en el Senado, es una gran oportunidad estar en los temas trascendentes, en las reformas importantes para el país, estoy concentrado 100% en nuestro trabajo como legislador.

¿El Partido Verde Ecologista ya no es aliado del PRI?

—Nosotros respetamos a todos los institutos políticos de nuestro país y vamos a dialogar con todos. Yo creo en el presidente López Obrador, pero eso no quiere decir que vaya a haber una alianza electoral, quiere decir que la puede haber o no, lo que sí va a existir es un apoyo a su gobierno.

Si me preguntan si vamos a apoyar la revocación de mandato que plantea el presidente López Obrador, la respuesta es sí. Nosotros queremos que le vaya bien al Ejecutivo, porque es el Presidente de todos los mexicanos, no de un instituto político. Si le va bien al Presidente y a su gobierno, le va a ir bien al país y a los mexicanos.

¿El Partido Verde es el nuevo satélite de Morena?

—Por supuesto que no. Posiblemente se pueden hacer alianzas electorales, como se hizo en Puebla, donde se apoyó a Miguel Barbosa, pero también hubo otras elecciones en las que no hubo alianza con Morena. En 2021 se puede construir una alianza o no, incluso pueden darse alianzas regionales que puedan ser con otros partidos o [ir] solos.

¿Eso significa que sus votos en el Congreso de la Unión no siempre serán para Morena?

—Por supuesto. Iremos en temas en los que estemos de acuerdo y en otros en los que evidentemente tengamos una opinión distinta, en esos no votaremos de manera conjunta.

Nosotros vamos a sumar a lo que le convenga al país. No venimos a sumar a Morena, sí venimos a apoyar al Presidente de todos los mexicanos, que representa a todos sin distinción partidista, él ya no es presidente de Morena, él lo ha dejado en claro, hay que diferenciar.

¿Cuál es la agenda legislativa que usted impulsará?

—Vamos a seguir impulsando los temas ambientales para nuestro país. Vamos por que se pueda tener una materia obligatoria de educar con responsabilidad ambiental desde preescolar hasta la secundaria de manera obligatoria, para que se tenga conciencia ambiental desde las aulas; vamos a impulsar que las cuotas sean gratuitas para los padres de familia y que la titulación para los jóvenes universitarios que tengan más de ocho de promedio sea gratuita. Vamos también a impulsar las reformas importantes para el país.

¿El Verde Ecologista apoyaría el matrimonio igualitario en todo el país?

—En esos temas vamos a discutir al interior de la fracción, porque no en todos los temas vamos a coincidir [con Morena].

¿Respaldarían la despenalización del aborto en toda la República mexicana?

—No hay que adelantarnos, es un tema que habremos de debatir. Lo que sí puedo decir es que vamos a apoyar la Ley de Amnistía que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Es cierto que usted es el verdadero presidente del Partido Verde Ecologista?

—No, eso es política ficción, yo solamente estoy concentrado en mi actividad como senador.

¿El gobierno federal debe apoyar a los estados y municipios?

—Se debe apostar al federalismo, se debe apoyar a ambos sin importar los colores. Se les debe ayudar con más recursos a los municipios y a los estados, es esencial que no se pierda el federalismo, se debe fortalecer, pero también los gobiernos [locales] deben apoyar al federal.

Se debe apostar a la autonomía de los estados, yo no estoy a favor de estas amenazas de desaparecer los poderes en Veracruz por parte del PAN, y que luego se pida lo mismo en Tamaulipas y Guanajuato, estoy en contra de eso, se debe respetar a los estados y no debemos caer en politiquería, hubo un mandato popular.

Usted era muy amigo del senador Rafael Moreno Valle. A nueve meses del accidente no se tiene todavía información, ¿qué opina?

—Es muy importante que se esclarezca [el accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora y su esposo], es importante para todos, deben hacerse los trabajos correspondientes para que haya claridad y no haya dudas. Es un accidente que en lo particular a mí me dolió mucho, nuestros abuelos fueron médicos, y Rafael [Moreno Valle] y yo fuimos diputados, senadores y gobernadores juntos, tuvimos una gran amistad.