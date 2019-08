“El pueblo sabe distinguir quién es politiquero”: AMLO

[email protected]

Tras la confrontación en la bancada de Morena en el Senado por la renovación de la dirigencia de la Mesa Directiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el pueblo de México ya cambió de mentalidad y sabe diferenciar quién habla con la verdad y quién “es un trepador, un oportunista y un politiquero”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal pidió a los senadores del partido que él fundó no pensar en intereses personales ni en cargos políticos, porque “el político tradicional, el que piensa cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro”, sentenció.

López Obrador fue cuestionado sobre la división en el interior de la bancada de Morena en la Cámara Alta por la votación de la presidencia de la Mesa Directiva, de la que fue relevado Martí Batres por Mónica Fernández Balboa, apoyada por un grupo encabezado por el coordinador morenista Ricardo Monreal Ávila.

El Jefe del Ejecutivo federal respondió: “Lo que creo no sólo para este caso, sino para otros, aplica parejo, el que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política tengamos que actuar poniendo por delante los ideales y principios, y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo, si no hay ideales, no hay principios [y] no se puede hacer política”.

A pesar de ello, el Presidente defendió que en todos los casos también tiene que haber discrepancia, polémica y libertad.

A pesar de que dijo que tiene licencia como militante de Morena, López Obrador adelantó que en noviembre enviará una carta al congreso del instituto político para advertir que no deben buscar el poder por el poder. Incluso, no descartó en asistir al Congreso Nacional de Morena.

“A lo mejor envío una carta cuando sea el congreso para expresar mi punto de vista, mis sentimientos y desear que le vaya muy bien a Morena y tratar algunos asuntos, que desde luego tienen que ver con mantener principios e ideales, no buscar el poder por el poder, no abandonar al pueblo de México y la lucha por la justicia, y la democracia y la soberanía, por los valores”, refirió el morenista.

Sostuvo que si el partido empieza a buscar el poder sólo porque sí, el triunfar a cualquier costa y sin escrúpulos morales de ninguna índole, si empieza el zigzagueo, no durará.

Landau. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la primera reunión que sostenga en los próximos días con el recién nombrado embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le pedirá no despertar el racismo y odio contra los mexicanos, además, confió en que pueda ayudar a que el Congreso estadounidense apruebe el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Los planteamientos son mantener la relación de amistad, de cooperación, de respeto y llevarnos bien, que podamos evitar la confrontación y que no se fomente la xenofobia, que no se azuce en Estados Unidos para despertar racismo, maltrato, odio contra los mexicanos. Queremos respeto”, expresó Andrés Manuel López Obrador

El Jefe del Ejecutivo federal aseveró en la conferencia de prensa que Landau es bien recibido y cuando presente sus cartas credenciales tendrán la oportunidad de platicar con él.

“Nos importa que se resuelva lo del tratado y su aprobación, y creo que el embajador nos va a ayudar en ese propósito”, sostuvo.

Deslinda al magisterio. En otro tema, el presidente López Obrador sostuvo que la venta de plazas de maestros se practicaba hasta hace poco tiempo, pero deslindó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) proponga ahora tener el control de las mismas.

“Quiero también decir con toda claridad que la CNTE, el movimiento democrático de los maestros, no está proponiendo eso, porque se les echa la culpa de que se opusieron a la reforma educativa, porque querían que se siguieran entregando las plazas a recomendados o que se vendieran las plazas. Eso, para decirlo con claridad, es una calumnia, eso no es cierto”, declaró.

Sin embargo, López Obrador aclaró que en algunos casos debe existir la venta de plazas. “No es un asunto general y no se le puede atribuir a la CNTE o a una organización de maestros, pero sí puede haber y hay que estar pendientes y no permitirlo, y mucho menos dejarlo establecido en las leyes”.