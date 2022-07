El proyecto de transformación llegó para quedarse, asegura secretario de Gobernación

El proyecto de transformación llegó para quedarse, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien defendió la estrategia de “abrazos, no balazos” para combatir la violencia y la delincuencia que afectan al país.

En conferencia de prensa en el marco de una gira de trabajo por Chihuahua, el funcionario afirmó que “abrazos, no balazos” es una frase hermosa que se debe entender como una política que privilegia el atacar las causas sociales de la violencia.

“Cuando hayamos vencido esas causas, pues ya no habrá efectos y que parte de ello es que haya políticas públicas con carácter social”, explicó, al tiempo de condenar la política anticrimen que se aplicó en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

“La política neoliberal, aparte de que algunos le dieron un garrotazo a lo tonto al avispero, es más dañino el que se anteponga el interés económico al interés de la gente, a la construcción de un México más justo, más igualitario, un México de oportunidades. Entonces yo creo que este proyecto de transformación, no nada más la estrategia de seguridad, ha llegado para quedarse, porque primero cuenta con un respaldo popular como no había tenido ningún gobierno federal en los últimos 40 años, pues no es gratuito que que el 70 por ciento de los mexicanos apoyen la política pública del presidente López Obrador”, enfatizó.

El secretario de Gobernación aseguró que este gobierno “está haciendo todo y va a terminar ganándole la batalla a la inseguridad”.

Destacó ya hay muchos delitos como el secuestro, el robo a casa habitación, a transeúnte, a cajeros, a instituciones bancarias, el robo de autotransporte, a ferrocarriles, donde ha habido una incidencia a la baja, de acuerdo con el INEGI.

Sin embargo, reconoció que “estamos batallando en dos ilícitos, la extorsión en todas sus modalidades y desde luego el homicidio doloso”.

Por otro lado, celebró que México haya dejado atrás el viejo régimen que fomentaba la corrupción y la impunidad, y ahora hay un gobierno democrático que antepone el interés superior por encima de los intereses particulares, “o lo que es lo mismo, ya los funcionarios públicos, los servidores públicos, ya no están para satisfacer intereses malsanos”.

Además, defendió la reforma electoral del presidente López Obrador que pondrá fin al dispendio en los procesos electorales y recortará el financiamiento a los partidos políticos.

“Son varios miles de millones millones de pesos al año que cuesta la operación de los partidos políticos y eso nada más trae aparejada la corrupción. Ahorita porque ya nadie quiere hablar, pero quién no se acuerda por ejemplo del Pemexgate y del financiamiento a través de Monex y de tantas historias oscuras, ¿o apoco ya no se acuerdan ahora cómo se financiaba el gobierno anterior, la operación y el funcionamiento del PRI?, se acuerdan de Odebrecht y de millonarias cantidades de dinero”.

Adán Augusto López hizo alusión a los escándalos en los que se ha visto envuelto el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Hay audios circulando de un dirigente de la prehistoria que se vanagloria de cómo va y piden dinero a empresarios, y chantajea, pues eso es lo que está ya erradicándose en este país”, remarcó.

