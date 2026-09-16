En medio de la euforia y el patriotismo, miles de mexicanos acudieron al Zócalo capitalino para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el 216 aniversario del Grito de Independencia, donde se vivió un ambiente festivo y de algarabía por la conmemoración de las fiestas patrias.

Alrededor del mediodía, los asistentes comenzaron a abarrotar las calles aledañas al Centro Histórico para dirigirse a la Plaza de la Constitución con el propósito de asegurar un buen lugar durante la ceremonia, así como para presenciar el concierto de Intocable y la participación de José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza, así como de los tres finalistas del concurso México Canta, una iniciativa que fue impulsada por la Secretaría de Cultura.

La tarde fue de fiesta y alegría. Las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad se pintaron con los colores patrios y tanto nacionales como turistas vistieron playeras de la Selección Mexicana de futbol, moños tricolores y sombreros charros, a la vez que ondeaban banderas monumentales.

Las familias arribaron a las estaciones del Metro Allende, Bellas Artes y Pino Suárez, desde donde se abrieron camino rumbo a la celebración. El avance fue supervisado por elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En los accesos de las calles 5 de Mayo, 20 de Noviembre y Francisco I. Madero los efectivos revisaron mochilas, bolsas y paquetes, y decomisaron objetos prohibidos, como latas de aerosol, sombrillas, cigarros y bebidas alcohólicas con el objetivo de garantizar la seguridad y una celebración sin contratiempos.

Desde las calles de 5 de Mayo, José María Pino Suárez, 5 de Febrero, Tacuba, Isabel la Católica, 16 de Septiembre y Venustiano Carranza la ola tricolor avanzó hasta el primer cuadro y, ocasionalmente, se detenía para disfrutar de la gastronomía mexicana que ofrecieron vendedores ambulantes, como tacos al pastor y de canasta, tamales, pambazos, pozole y elotes preparados, mientras convivían con la familia a la espera de las actividades culturales programadas.

Además, aprovechaban la oportunidad para llevarse algún recuerdo de la festividad, como banderas, llaveros, pines, stickers, gorras, matracas y latas de espuma para celebrar durante la noche.

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Los asistentes también se fotografiaron en lugares dispuestos con referentes a la cultura como banderas tricolores, cactus y fotografías de personajes históricos como Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez, así como también abundó la propaganda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y de su partido Morena.

El Centro Histórico también se vio abarrotado de puestos con mercancía alusiva a la fecha. Los negocios de la zona retumbaron con música de Juan Gabriel, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Carin León y Peso Pluma, mientras que el mariachi predominó en restaurantes, donde se sirvió comida mexicana, pozole, cerveza y pulque.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alejandra, mexicana residente en Miami, contó que esta es la primera vez que asiste a celebrar el Grito de Independencia en el Zócalo y se dijo emocionada “porque debemos estar unidos como país”.

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“Espero mucha celebración y apoyo a la Presidenta, y también me gustaría ver a Intocable, porque soy fanática”, expresó.

A su vez, María llegó desde Michoacán a la conmemoración en compañía de sus hijos, que la acompañaron por la emoción que genera presenciar el Grito y “porque la Presidenta he hecho muy buen trabajo y está ayudando mucho al pueblo”.

“No sé hasta a qué hora me voy a ir, yo creo hasta que se termine. Espero divertirme y pasármela bien un rato”, declaró.

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