“El Mijis” necesitaba ser norteamericano para que lo encontraran vivo: denuncian desde cuenta del exlegislador

El secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y hallazgo sin vida de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas, desató una serie de cuestionamientos y denuncias sobre las estrategias de seguridad implementadas en México, para los mexicanos.

Tras el anuncio de las autoridades tamaulipecas y del gobierno federal sobre la localización y rescate de estas personas, integrantes del Colectivo Justicia Tamaulipas y Madres Buscadoras 10 de Marzo, aplaudieron la efectividad del operativo para localizarlas, pero expresaron su molestia porque las autoridades no hacen el mismo trabajo para encontrar a los 110 mil desaparecidos en México, 12 mil de ellos en esta entidad.

Lo mismo sucedio con la denuncia hecha desde el perfil de Pedro Carrizales "El Mijis", exdiputado local de San Luis Potosí y activista de derechos humanos, hallado sin vida en febrero de 2022 en aquella entidad y de quien fue confirmada su muerte por la Fiscalía de Tamaulipas un mes después.

Lanzan denuncias desde cuenta de "El Mijis"

Esta no es la primera vez que usan la cuenta para hacer una denuncia desde que murió "El Mijis". El pasado 3 de marzo, a un año de la confirmación de su muerte, fue publicado otro tuit donde se denuncia que no se dejará en impunidad la muerte de Pedro Carrizales, pues señalan que no pudo ser un accidente la causa del deceso porque estaba amarrado con alambre.

No dejaremos que su muerte quede impune, ni permitiremos que apuesten al olvido. Imposible que haya sido un accidente si estaba amarrado con alambre, si eran cenizas y fragmentos, de cuerpo y de historia lo que nos dieron. No queremos que se repita su historia en ningún lugar. pic.twitter.com/eOEEYWaQJh — El MIJIS (@mijisoficial) March 3, 2023

Otro tuit fue publicado el 17 de febrero, donde informan que una de las últimas investigaciones de "El Mijis" fue la de 11 personas detenidas en la Ciudad de México y el Estado de México por la Agencia Federal de Investigación (AFI) a cargo del entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna.



Este fue uno de los últimos casos que empezó a trabajar “El MIJIS”. Los detuvieron los AFI en distintos lugares de la CDMX y EDOMEX horas antes, los torturaron (incluso obligándolos a escuchar cómo violaban a sus esposas) y los metieron a una casa para grabar su detención. https://t.co/gRhV0ANacC — El MIJIS (@mijisoficial) February 17, 2023

También se ha visto en la interacción de la cuenta retuits.

No se debe dar carpetazo a investigación de muerte de "El Mijis": AMLO

Esta mañana, tras la intervención de la activista Frida Guerrera en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que si existen dudas y hay pruebas no se debe de dar carpetazo en la investigación de la muerte de Pedro Carrizales “El Mijis”.

López Obrador instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez para que reciba a Miriam Martínez, viuda de Carrizales.

“Aun cuando ya se han hecho investigaciones sobre este lamentable fallecimiento, muerte de nuestro amigo, vamos a continuar investigando si es necesario, no se tiene por qué dar carpetazo a ningún asunto si existe duda, si hay datos, pruebas. Le voy a pedir aquí a Rosa Icela que atienda a la compañera del Mijis, que la reciba y a ver qué podemos hacer”, respondió.

Con información de Pedro Villa y Caña y Alberto Morales



