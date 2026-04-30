En una carta difundida en agosto de 2024, tras haber sido llevado a Estados Unidos por uno de los hijos de El Chapo, el capo Ismael Zambada García reveló que el día de su secuestro iba a reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad de Sinaloa (UAS), para ayudar a resolver diferencias entre ambos políticos.

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Conocía una disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron que (...) en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar”, señaló el capo preso en Estados Unidos.

Para ello, relató, acudió al rancho Huertos del Pedregal, donde, dijo, fue emboscado, secuestrado y luego trasladado a la Unión Americana.

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