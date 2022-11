“El INE no se toca”: Estas fueron las consignas durante la marcha contra la reforma electoral

Miles de personas en varias ciudades de todo el país participan la mañana de este domingo en marchas y concentraciones para expresar su rechazo a la reforma electoral que plantea el gobierno federal y defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

En la Ciudad de México, la principal y más fuerte fue la de: “El INE no se toca, el INE no se toca". Asimismo, se pudieron escuchar: "Es un honor no estar con Obrador, es un honor no estar con Obrador".

También, los asistentes comenzaron a gritar: "México, México" y "No somos uno, no somos 10, pinche gobierno cuéntanos bien".

Lo anterior parecía ser un llamado al gobierno capitalino para que no minimizara esta movilización ya que el secretario de gobierno, Martí Batres indicó que sólo se movilizaron entre 10 mil a 12 mil personas.

Otras arengas fueron: "No nos causa gracia vivir sin democracia", "A eso vine a defender al INE", "AMLO entiende, la democracia no se vende", "Hoy se marcó el fin de Obrador" y "México unido por la democracia", entre otras.

De igual forma, se desplegaron mantas y pancartas a favor del INE como: "Meter mano en el área electoral merece pena máxima" y "El INE defiende mi voto, yo defiendo a la democracia".

Algunos de los asistentes portaron playeras blancas y rosas con la leyenda de "Yo defiendo al INE".

A la altura de la Glorieta de Cuitláhuac, se encontraban algunos manifestantes en contra del INE y de su presidente, Lorenzo Córdova, por lo que hubo intercambio de porras y algunas señas obscenas.

También, al inició el mitin en defensa del INE realizado en el Monumento de la Revolución, se repitieron las siguientes consignas:

“A qué venimos, a defender al INE”

"Dame una I, Dame una N, dame una E, ¿qué dice?"... "INE"

"Otra vez"... "INE"

"Un chingo de veces"... INE, INE, INE".

Lee también: José Woldenberg llama a decir "no a la destrucción del INE"

Así gritaron en los estados

Entre las consignas más repetidas en las diferentes marchas del país se escucharon:

“El INE no se toca” junto con otra similar, "Arriba la democracia, el INE no se toca” y “Yo sí defiendo al INE”, fueron las más repetidas en todo el país.

También se escuchó “Se ve, se siente, el pueblo está presente”

“Yo defiendo al INE, el INE defiende mi voz”, se leía en las pancartas de los manifestantes en Monterrey

“Que viva la democracia”, repitieron en Tlaxcala

“Todos somos el INE”, gritaron en Hermosillo, Sonora

"Apoyo total al órgano Electoral", expresaron los potosinos, junto con otras frases como "queremos un INE libre, queremos decidir quién nos gobierna", "Potosinos unidos jamás serán vencidos”.

En Aguascalientes las consignas fueron parecidas: “Apoyo total al árbitro electoral”.

En todos los casos, se repitió también el grito de “México, México, México”

Con información de David Fuentes



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl