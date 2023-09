La coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que a lo largo de la contienda electoral para la Presidencia de la República, el gobierno volcará todo su aparato en favor de Claudia Sheinbaum.

En entrevista con medios de comunicación en Durango, señaló que así ocurrió con Marcelo Ebrard y que ahora ella enfrentará lo mismo; sin embargo, dijo estar preparada.

“Yo creo que lo que a ellos les ofende [equipo de Ebrard], es que justamente hubiera una especie de cargada ¿no? que hubiera todo el aparato a favor de una persona y eso sí lo vimos, eso no lo puede negar, se vio como el aparato operó el dinero, o sea hay demasiado dinero ahí, aquí la pregunta es de dónde salió tanto dinero”, señaló al término de su participación en el Primer Informe de Gobierno del mandatario de Durango, Esteban Villegas.

“¿Teme que le hagan lo mismo en la presidencial, o sea que le hagan la misma cargada?”, se le preguntó.

“La van a hacer, estoy preparada para eso y para más, y espero que las autoridades electorales también pongan un hasta aquí y vayan auditando los gastos de campaña, es notorio que hubo cientos de espectaculares y esos deben ser tomados como gastos de precampaña, no hay duda”, sentenció.

La virtual candidata presidencial reiteró que “las puertas están abiertas” para Marcelo Ebrard, pero reconoció que no ha podido entablar un diálogo con el exsecretario de Relaciones Exteriores.

“Ya sabe que aquí están las puertas abiertas. No he tenido tiempo de estar en la ciudad, yo espero que podamos dialogar pronto, ya he mandado unos puentes, hay un puente y estamos en ese puente tratando de tener un diálogo”, declaró.

Gálvez reconoció que en el Frente Amplio no le pueden ofrecer una candidatura, pues ya está ocupada por ella misma; sin embargo, hizo votos para que Ebrard Casaubon se integre para aportar sus ideas.

“Aquí, en este Frente ya hay una candidatura, no sabemos si MC o alguien le ha ofrecido lo que él quiere, porque lo que quiere es una candidatura, entonces hay que ver, todos cabemos en el Frente, porque en este Frente justo lo que se trata es de construir, la suma de ideas obviamente poniéndonos de acuerdo en cuáles son los temas más fundamentales”, expresó.

De cara a 2024, Gálvez dijo que para ganarle a Morena se requiere de todas y de todos, pues volvió a reconocer que con el apoyo partidista del PRI, PAN y PRD “no alcanza”.

Expuso que “a pura agenda de ultraderecha pues no alcanza para ganar una candidatura presidencial la verdad, tiene que haber la suma de muchos Méxicos porque este México es plural. Yo creo que eso es lo que tenemos que apostarle y no a polarizar, porque pues lo mismo polariza de un lado que del otro, entonces yo creo que hay que sumar”.

La senadora panista ofreció un mensaje durante el informe, en el que estuvo arropada por los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente.

En el acto, recordó que en 1997 trabajó en Durango para ayudar a niños indígenas con desnutrición, y que después, como funcionaria federal, coadyuvó para electrificar la sierra de Durango.

Dijo que de llegar a la Presidencia, impulsará la inversión extranjera a través de la instalación de paneles solares, pues consideró que “Durango podría ser una potencia mundial en generación de energía solar”.

Agregó que, además, si obtiene el apoyo de los ciudadanos de esa entidad, trabajará para fortalecer el sistema de salud, educación, seguridad y empleo.

“Se los puedo asegurar que con esa esperanza vamos a lograr el México que nos merecemos en 2024. Tengan la certeza que vamos a lograr un triunfo en 2024 cuando ustedes y para ustedes, porque a mí lo que más me importa son sus familias, son sus hijos, porque yo quiero que sus hijos puedan salir a la calle sin tener miedo, que los delincuentes sean los que tienen miedo, eso es lo que necesitamos”, concluyó.