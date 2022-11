El domingo el Zócalo estará libre para que marcha en “defensa del INE” llegue sin problemas: AMLO

El próximo domingo, tras instruir a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el Zócalo de la Ciudad de México estará libre para que sus opositores lleguen sin problemas a corazón político del país en una marcha “en defensa del INE”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que el lunes pasado cuando retó a sus adversarios a llegar al primer cuadro del país no sabía que en la plancha del Zócalo se juega un torneo de béisbol 5.

“Ayer me enteré y le pedí a la Jefa de Gobierno para que se viera con los organizadores si pudieran terminar el torneo el sábado y me comentó a Jefa de Gobierno y me dijo que los organizadores habían aceptado, que esté disponible el Zócalo”.

“Informar esto para que se pueda llegar al zócalo sin ningún problema, contratiempo y obstáculo, además como que está mejor el Zócalo, más amplio y es de todos”.

El presidente López Obrador señaló que no quiere que la marcha termine en el Hemiciclo al expresidente Benito Juárez, porque eso puede hacer enojar al Benemérito de las Américas.

“El Hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y no quiero que hagan enojar al Benemérito porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas, son los que sacaron el retrato de Juárez de Los Pinos, se van a sentir ellos mal de ahí y Juárez no va a estar tranquilo, porque decía: con el pueblo todo y sin el pueblo nada y que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, el Zócalo es más amplio para todos y comentar para cumplir con el compromiso”.

El presidente López Obrador insistió en que no sabía que la plancha del Zócalo estaba ocupada por lo que habló con la Jefa de Gobierno para pedirle que se hicieran los trámites para liberarlo.

“Porque yo ya había ofrecido que podía venir los opositores y con ánimo, porque son muchos los opositores, siempre el conservadurismo ha tenido mucha fuerza, son millones, no son pocos, lo interesante es que se manifieste”, dijo.