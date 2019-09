“El costo político no nos interesa, pero sí la verdad”

La Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa sigue diez líneas de investigación para la búsqueda de la verdad y el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace cinco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana Ángeles, revela que a la fecha han realizado diez operativos de búsqueda en zonas de los municipios de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco, con resultados negativos en cuanto a la localización de restos de los estudiantes.

“Se han identificado más de 200 puntos de interés que son el resultado de un arduo trabajo de gabinete”, señala el funcionario.

En la Dirección de Estrategias, que antes fue la sede de la “temida” Dirección Federal de Seguridad (DFS), Santana Ángeles advierte que de concretarse la libertad de Ramiro Ocampo Pineda, “El Chango”; el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca; el exsecretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores Vázquez; César Nava González; Sidronio Casarrubias, exlíder de Guerreros Unidos, se “perdería información vital” para la investigación que lleva a cabo la Comisión Presidencial.

Asegura que antes de que concluya el año, esperan tener resultados resultados importantes sobre el paradero de los estudiantes.

“El costo político para el gobierno mexicano es lo que menos interesa, lo importante es encontrar la verdad, lo importante es dar satisfacción a las familias”, indica.

Santa Ángeles afirma que la Verdad Histórica se derrumbó desde hace tiempo con la obtención de testimonios a base de tortura.

¿Nos puede dar un corte de caja de las acciones que ha realizado la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa?

Hemos desarrollado operativos de búsqueda de dos naturalezas: Operativos en vida en los que estamos revisando bases de datos, ubicación de personas en hospitales, centros penitenciarios, psiquiátricos, terminales de autobuses, esto nos ha ayudado, en la Comisión Nacional de Búsqueda.

Los operativos post morten, son los más espectaculares, en donde nos apoya el Ejército, la Policía Federal, se han identificado más de 200 puntos de interés que son el resultado de un arduo trabajo de gabinete.

Lo que estamos haciendo en Tepecoacuilco es al menos una hectárea de la zona que se tiene que identificar y vamos nosotros a buscar una zona en donde tengamos la posibilidad de encontrar.

¿Tepecoacuilco es el primer punto donde ha realizado nueva búsqueda?

No

¿Cuántos puntos llevan peinados?

Se han desarrollado al menos diez operativos de búsqueda en diferentes municipios del estado de Guerrero.

¿Qué municipios?

Como Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco de Trujano. Se han realizado en zonas de Tetelilla, Tepecoacuilco; Loma de Zapatero, Iguala.

En varios puntos en donde nuestro análisis del sistema de información geográfica, las llamadas telefónicas y los informantes coinciden, entonces se establece una ruta de trabajo para identificar si alguna información nos dice si fueron identificados en pozos, nosotros identificamos cuáles son los pozos que existen en la zona y buscamos en cada uno de ellos.

¿Qué han encontrado?

De manera muy transparente podría decir que los resultados han sido negativos, todos.

Para el caso de los normalistas no se han encontrado ningún positivo, pero se han encontrado otros elementos.

¿Cuáles elementos?

Se han encontrado más de 184 cuerpos en esa zona, de los cuales 44 se han identificado y el resto está en proceso de identificación, pero al momento no se tiene ninguno con positivo para con los estudiantes normalistas.

En las acciones de búsqueda participan la Fiscalía de Justica de Guerrero, la Fiscalía de Desaparecidos de la FGR, la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

Tenemos al menos cuatro organismos que están el mismo territorio haciendo investigación y una de las virtudes en las que está avanzando la Comisión Presidencial es la integración de todas estas investigaciones.

¿Qué más han realizado?

Ha habido análisis telefónico, encuentros con informantes clave, eso nos ha ayudado a nutrirnos de información, ha habido (reuniones) con exfuncionarios del gobierno federal y de gobiernos de los estados, con estudiantes, padres de familias (de los normalistas), con jóvenes sobrevivientes.

Se puede describir en centenares de encuentros, además de los encuentros con organismos internacionales que nos están ayudando con la asesoría técnica, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De los 77 implicados que han sido dejados en libertad, ¿cuántos fueron exonerados por el secuestro de los normalistas?

Se consignaron a 169 personas por el tema de los normalistas y diferentes delitos, y se detuvo a 142, a quienes se les acusó de delincuencia organizada, contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y secuestro.

De estos, se procesó a 70 por el secuestro de los normalistas, pero hay un conjunto de delitos que todavía no han sido procesados completamente, algunos salieron por secuestro y otros por lo de las armas de fuego, entonces tienes un universo donde no se hace sencillo el análisis.

Hay algunos que están detenidos por el secuestro y que también están acusados de asesinato.

¿Cuántos implicados más estarían próximos a salir en libertad?

Cinco actores importantes con información sensible, como Ramiro Ocampo Pineda; el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca; el exsecretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores Vázquez; César Nava González; Sidronio Casarrubias, exlíder de Guerreros Unidos, que para nosotros son de fundamental importancia que no queden en libertad porque si no vamos a perder información vital para la investigación.

¿Hay un riesgo inminente de que salgan en libres?

Por supuesto, los jueces nos han dado muestra de este tipo de conductas.

¿Si salen estos últimos acusados, se derrumbaría por completo la Verdad Histórica?

Nosotros advertimos la salida de 50 personas con este camino que ha estado siguiendo el juez, de estos 50 todos están vinculados con la construcción de la llamada Verdad Histórica. Nos vamos a quedar sin informantes, para pronto, ese es el riego.

Es decir que se obtienen su libertad estos 50 implicados, ¿se caería por completo la Verdad Histórica?

La Verdad Histórica está señalada y tiene varios problemas de salud, una vez que no se encontraron los elementos objetivos de la existencia de los jóvenes desaparecidos en el basurero de Cocula.

No hay tal elemento que le permita sostener en estos momentos a la Verdad Histórica, incluso el mismo Jesús Murillo Karam ha dicho que no todos los 43 fueron incinerados.

Para él se incineró a los 43 en el basurero de Cocula, los hicieron polvo y los depositaron en el Río San Juan, esa Verdad Histórica no existe.

¿Ya está derrumbada?

Derrumbada, sí, es inviable. Materialmente es imposible sostenerla y lo que nosotros estamos cerrando es el encuentro de relatos que permiten crear una explicación totalmente alejada a lo que nos vendieron como Verdad Histórica.

¿Detectaron que la entonces PGR utilizó testigos colaboradores en el caso Ayotzinapa?

Lo que nosotros identificamos es que se utilizó tortura, la tortura como el elemento central para construir relato, esa es la parte que tenemos identificada hasta el momento.

Habrá que profundizar para saber si hubo esta figura de testigo colaborador, no la tengo en el radar que se haya utilizado en el caso específico de Ayotzinapa.

¿Se han acercado a ofrecerles información?

Ha habido mucha información que nos manda por correo electrónico, WhatsApp, que nos acercan en sobres cerrados en la oficina del caso Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación y aquí mismo se acerca con datos, en la Dirección de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos.

Sin embargo, habrá que ser muy selectivos para no irte a todas sino aquellas que tengan una lógica, una articulación viable para con los sucesos que se dieron en Iguala.

¿Qué esperan del Poder Judicial en el caso Ayotzinapa?

Que haga una reflexión acerca de su conducta y que ayude a encontrar la verdad sobre los sucesos, la justicia tiene que servir para construir verdad no tiene que ser un instrumento de rebatingas políticas, tiene que ser un elemento vital para que alcancemos la esencia de los sucesos y no solamente como un mecanismo de impartición de manera mecánica.

¿Podemos ver que en algún momento sean citados a declarar el exprocurador, Jesús Murillo Karam, y el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio?

Desde nuestro punto de vista tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar no en un afán de señalamiento, de enjuiciamiento, sino en un afán de entendimiento de los sucesos.

¿En cuánto tiempo la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia tendrá resultados a fondo a los padres de los normalistas?

Ha habido grandes esfuerzos de la Comisión Presidencial para tener resultados, pero requerimos que nos ayuden toda la población que tenga información, entonces para no mantenernos en frustración permanente esperamos que en el corto plazo, antes de que concluya el año podamos tener los resultados.

¿Sobre cuántas líneas de investigación están enfocados?

Al menos tenemos diez líneas de investigación que están abiertas para la búsqueda de la verdad y el paradero de los jóvenes.

¿A los implicados que salieron libres los tienen ubicados?

Los tenemos identificados y sabemos el nivel de participación de varios de ellos y entiendo que la Fiscalía General de la República está haciendo la revisión y puedan realizar el proceso correspondiente.

¿Están preparados para el costo político en caso de que los resultados de la investigación no se vayan dando?

El costo político para el gobierno mexicano es lo que menos interesa, lo importante es encontrar la verdad, lo importante es dar satisfacción a las familias.

Ha habido un desgaste tremendo, ha habido muchos años y lo que hemos logrado como Comisión de la Verdad ha sido crear un camino de confianza con los padres, por eso no los vemos manifestándose en la Secretaría de Gobernación porque ellos forman parte de la Comisión de la Verdad, ellos nos han ayudado a dilucidar qué camino seguir, incluso les hemos preguntado al interior del colectivo de la Comisión qué más hace falta por dónde desarrollamos la información, por dónde entramos y qué acciones tomamos de manera conjunta.